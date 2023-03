Audio: así intentan extorsionar a un hombre al que le robaron la moto

"¿Hola papá, te llamó mi hermano? Es por una Titán", así comienza la llamada en la que un desconocido le habla al hombre al que le robaron una moto Honda CG Titán, en pleno microcentro marplatense y en donde le exigía una importante suma de dinero para recuperarla.

El robo ocurrió este domingo cerca de las 13.30: en las imágenes de una cámara de seguridad se observa cuando un hombre, que llevaba puesto una gorra con visera, simuló esperar un colectivo sobre la avenida Independencia a metros del cruce con Moreno y en pocos segundos, rompió el traba volante y una cadena, para llevarse el rodado.

En el audio de la conversación al que tuvo acceso 0223, se escucha como un sujeto, dice que puede enviarle fotos de la moto porque tiene un desarmadero de motos y autos.

El extorsionador le pregunta por la cantidad de dinero que le pidieron "su hermano y el empleado" y la víctima del robo le cuenta que fueron 20.000 pesos.

"Me llamaron y me pidieron 20 lucas pero yo le pasé 10 pero quedó en la nada", le dijo al supuesto poseedor de la moto, que le respondió: "Yo no me manejo así".

Luego escuchar el nombre de la cuenta bancaria en la que supuestamente le realizó la transferencia el sujeto cortó pero llegó a decir a modo de lamento, "no pego una".

En diálogo con este medio, la víctima del robo contó que buscó exponer el caso, para que a otros no le suceda lo mismo. "Están son las llamadas que hacen para extorsionar. Yo no sé si son ellos o no pero la policía no hace nada", dijo.

Este lunes, también otro motociclista que expuso su caso a este medio, lamentó que además de ser víctima del robo, quisieron extorsionarlo. “Mi sorpresa fue grande cuando al empezar a rastrear a través de la redes, quien era el dueño de esa cuenta, me entero que este hombre estaba en Batán", mencionó la esposa del damnificado.