El Marquesado: libertarios se suman al reclamo del Municipio para desactivar la cesión a Provincia

La polémica por las tierras de El Marquesado que el año pasado fueron objeto de dos cesiones vuelve a sumar un capítulo local: es que este lunes el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para que el Concejo Deliberante solicite al Ejecutivo municipal lleve adelante las gestiones en sintonía con el pedido elevado en la Cámara de Diputados de la Nación, para que se revoque la cesión de derechos sobre el inmueble en favor de la Provincia de Buenos Aires.

En noviembre, poco antes de culminar el mandato presidencial de Alberto Fernández, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) firmó con el gobierno provincial un convenio donde le cedió el uso precario del predio de 140 hectáreas de El Marquesado que generó una fuerte tensión a comienzos de año, cuando el mismo organismo se lo había cedido al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Vencido el plazo de seis meses, fue cedido al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, con el fin desarrollar un proyecto agroecológico, al igual que en la primera ocasión, sin posibilidad de destinarlo a otros fines.

Días atrás, la diputada nacional marplatense y libertaria Juliana Santillán presentó un proyecto de resolución en el Congreso Nacional para que la Aabe revoque la cesión, algo que podría realizar su actual titular, Nicolás Pakgojz, designado por Javier Milei. Ahora, días después, el bloque de concejales libertarios apunta a que el intendente Guillermo Montenegro se sume a impulsar gestiones en el mismo sentido.

El proyecto de Santillán propone centralmente que el inmueble ubicado en el km 553 de la Ruta 11 “vuelva a la órbita del Estado Nacional y se realicen las actuaciones administrativas correspondientes a los fines de evaluar irregularidades y/o la comisión de algún delito en la cesión referida”.

Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, impulsores del proyecto en el Concejo Deliberante. Foto: 0223.

“Se debe considerar que la resolución del Estado Nacional no respeta ni tiene en ecuenta que la zona se trata de un sector de explotación principalmente con fines turísticos, con lo cual desarrollos que no mantengan una línea acorde y que no puedan convivir con ese enfoque, podrían ocasionar perjuicios presentes y futuros para el desarrollo productivo, turísticos y urbanístico de la zona”, remarcaron los concejales Emiliano Recalt y Cecilia Martínez, en el proyecto dado a conocer este lunes.

“Un acompañamiento por parte del Ejecutivo municipal es necesario y, más allá del gesto político que ello implica, es poner de manifesto que la ciudad toda está en contra de estas formas de avasallamiento llevadas adelante por las autoridades nacionales del gobierno anterior”, concluyeron.

La nueva cesión resuelta por la Aabe en noviembre la dio a conocer en su momento el senador provincial Alejandro Rabinovich, mano derecha de Montenegro, quien salió con los tapones de punta cuestionando en duros términos la decisión tomada “16 días antes de terminarse la fiesta kirchnerista”.

“El Aabe firmó que las 140 hectáreas de El Marquesado sean cedidas a la Provincia. Lo que el intendente Montenegro les impidió hace pocos meses, junto a la fuerza de los vecinos, lo decretaron el pasado 24 de noviembre. Acá no hay diálogo, hay mafia. Hay un gobierno provincial que es testaferro de Juan Grabois”, señaló y pidió a Milei “que lo deje sin efecto”.

Un sector de vecinos se sumó al rechazo y hasta llevaron adelante el corte de la Ruta 11. Foto: 0223.

Según la cláusula segunda del convenio, el objetivo es la “ejecución de un proyecto integral que tendrá como finalidad potenciar el desarrollo armónico de los sectores productivos de la región con un enfoque social y ambientalmente sustentable”, no pudiendo ser modificado ese destino.

A su vez, el ministerio se compromete a realizar la delimitación definitiva del inmueble en un plazo de 60 días, tras lo cual deberá presentar el proyecto ejecutivo de las obras, memoria descriptiva de las obras, presupuesto y cronograma o plan de trabajo, indicando plazo de ejecución y fechas de inicio, finalización y de habilitación al uso de los distintos sectores. El plazo para la ejecución total de las obras y su posterior habilitación al uso será determinado por el Ministerio e informado a la Aabe.