Denuncian en Mar del Plata por estafa millonaria a una marca que viste modelos, actrices y conductoras

Una comerciante de Güemes denunció esta semana en la Justicia de Mar del Plata que fue víctima de una estafa millonaria por parte de una popular marca de ropa de Buenos Aires que viste a las principales modelos, actrices y conductoras del país.

“Hace 72 horas me enteré que fui estafada con un importe millonario que no tengo. Como cada año, prechequeo colecciones a todas mis marcas y una de estas marcas me estafó, se llevó mi dinero y me robó a mí y a muchas personas”, comienza diciendo Paula, en un video que viralizó en las últimas horas en las redes de su local Shiver, que funciona en Alberti y Güemes.

La joven emprendedora contó que sufrió una estafa en manos de Marimba, una marca que se hizo conocida por vestir a distintas mujeres del mundo del modelaje y la televisión. Entre otras figuras, se destacan Pampita, Zaira Nara, Julieta Prandi, Pia Slapka, Marcela Kloosterboer, Sofía Zamolo, Liz Solari, Mery del Cerro, Yanina Latorre y Laurita Fernández.

Marimba pedía a sus clientes adelantos de dinero a cambio de ropa que nunca entregaría.

Desde principios de febrero, la empresa le solicitó a la comerciante marplatense importantes adelantos de dinero, con la promesa de obtener descuentos y otros beneficios exclusivos en la entrega de la próxima colección de invierno. “Me pedían dinero todos los días y me ofrecían catálogos con ropa que no existe y que no va a existir y que no se va a entregar nunca”, relató la denunciante.

Lo curioso es que Eric Simón Ryszelewski y Tamara Ljubic, los dueños de Marimba, intentaron justificar la estafa con una explicación insólita por WhatsApp. “Pau, me fundí. Me quedo en la calle”, fue el mensaje del contacto del mayorista de Buenos Aires que encendió todas las alarmas en Paula.

La insólita excusa de la estafa por WhatsApp.

“Una persona que se funde no le pide a otra, el día anterior, que le mande valores para reforzar el pedido de camperas y tenerla como prioridad”, repudió, y aseguró: “Hace años que compro y nunca me imaginé esto”.

Ante la consulta de 0223, la dueña de Shiver reconoció que la estafa que sufrió representa un monto de “varios millones de pesos” y dijo que otras personas también sufrieron un duro golpe económico y acudieron a la Justicia. “Sé que otra chica llegó a prestarles 420 mil dólares porque le habían prometido una franquicia”, ejemplificó, y sostuvo: “En Marimba jugaron con mi laburo y con la integridad de muchas personas”.

Liz Solari, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer, Pia Slapka, Laurita Fernández y Julieta Prandi con ropa de Marimba. Fuente: instagram marimbaoficial.

Asesorada por el abogado Ramiro Otamendi, Paula decidió radicar el martes una denuncia penal y la fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata ya interviene en la investigación de los hechos. “Con la denuncia logré, por lo menos, que el banco rechace algunos cheques emitidos pero igual ya perdí unos cuantos millones de pesos”, lamentó.

Según la joven marplatense, Ryszelewski y Ljubic permanecen “juntos en su casa” por estas horas y le “siguen pidiendo ayuda a las clientas porque dicen que van salir, que solo es un empujoncito más”. “Denuncié para que vayan presos y, sobre todo, para que no los dejen salir del país y se escapen. Yo solo quiero que se haga Justicia como tiene que ser y que los estafadores dejen de existir, que la gente buena y laburante pueda dormir tranquila. Hace días que no puedo dormir por este problema”, concluyó.