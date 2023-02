Habló el papá del bebé asesinado en Mar del Plata: "Le quemaron el ojo con un cigarrillo"

- ¿Qué le pasó en el ojo?

- Nada; se golpeó jugando con una hamaca.

Pero no era un golpe: era una quemadura de cigarrillo. El dato lo revela hoy y lo pudo confirmar recién después de su muerte Nicolás, el papá de Aarón Maximiliano Bustos Sosa, el bebé de dieciocho meses que fue asesinado a golpes en septiembre del 2021 en Mar del Plata.

Después que 0223 diera a conocer a principios de esta semana los videos de TikTok que compartía desde la cárcel de Batán Alan Leonel Lapalma, el único imputado por el crimen , el padre del nene decidió hablar por primera vez con la prensa para mostrar su indignación.

“Ver eso me hizo dar bronca. Él mató a mi hijo, lo mató como un cobarde, y encima tiene celular, TikTok, Facebook; está mejor que nosotros acá afuera. Me da bronca… ¿por qué motivo el chabón tiene todas esas cosas y no se las prohíben?”, repudió el hombre, en contacto con este medio.

Nicolás Maximiliano Bustos adelantó que en los próximos días se acercará al palacio de Tribunales para “pedir explicaciones y una respuesta” de las autoridades judiciales. “Así no pueden ser las cosas. Nadie está haciendo nada. El día de mañana entonces voy a andar por la calle y me lo voy a cruzar. Es una locura”, cuestionó.

Los capítulos previos al peor final

Pero durante la entrevista que concedió el papá de Aarón también contó algunos detalles nunca conocidos sobre el infierno que sufrió el bebé antes de que el 18 de septiembre del 2021 se confirmara su muerte en el hospital Materno Infantil.

El hombre comentó que prácticamente “no tenía trato” con la mamá de su hijo y que compartían la tenencia en distintos días de la semana. Y recordó que la última vez que se lo dejó en la zona del centro de la ciudad, el nene se resistió a irse con ella. “Yo le dije ‘mirá, ahí viene mamá’ y se tiró al piso y empezó a patear y llorar. No quería ir”, afirmó.

El padre remarcó que no tenía conocimiento de los padecimientos y la violencia diaria que sufría el niño en manos de Lapalma, el joven que comenzó una relación con la mamá aproximadamente dos meses antes del asesinato, pero reconoció que en el último tiempo había advertido algunos “moretoncitos, marquitas y golpes” que llamaron su atención. "Yo veía algunas cosas pero no sabía bien lo que pasaba y lamentablemente nunca llegué a hacer una denuncia en un juzgado", aclaró.

“Una vez vi que Aarón tenía algo, una marca rara en el ojo, pregunté qué le había pasado y ella me dijo que había sido un golpe con una hamaca. Pero después supe que era una quemadura de cigarrillo”, confirmó, y agregó: “Las últimas veces, la mamá no preguntaba nada. Parece que este tipo la tenía como acorralada. Y después que pasó lo que pasó, nunca más la vi a ella ni a ninguno de sus familiares”.

La larga espera por el juicio

A partir de la sólida investigación que dirigió la fiscal Florencia Salas, la Justicia de Garantías decidió enviar a juicio a Lapalma por los delitos de “homicidio agravado por alevosía” y “lesiones leves agravadas por el vínculo, mediando violencia de género”. El acusado, de 25 años, será juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Mar del Plata, del 27 al 29 de febrero del 2024.

El papá del bebé, sin embargo, se mostró disconforme con los plazos de espera para el debate. “Tendría que ser algo más rápido. Esto pasó hace dos años ya. No puede ser que haya que esperar tanto”, criticó, e insistió: “Yo solo quiero una solución, quiero justicia por él, pobrecito, que era un inocente de un año y medio”.

Lo cierto es que si es encontrado culpable por los jueces, el imputado podría recibir la misma pena que se dictó contra Espósito Valenti y Páez por matar a Lucio Dupuy, el caso de filicidio que mantuvo en vilo a la opinión pública en los últimos meses. El artículo 80 inciso 2º del Código Penal dice que se impondrá reclusión o prisión perpetua “al que matare” con “ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso”.

El presente de “El menorcito”

Este miércoles se conoció la decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de incautarle el celular a Alán Leonel Lapalma, tras el uso irregular de redes sociales que se constató por el material que se filtró en el informe de #VerParaSaber. A través de una cuenta que lleva como sobrenombre “elmenorcito”, Lapalma compartía en TikTok distintos videos de corta duración donde mostraba su vida tras las rejas.

El joven ya arrastra distintos antecedentes. Anteriormente, había sido condenado a una pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de “uso de documento público alterado” y la reclusión en la cárcel se hizo efectiva después de ser detenido por un intento de robo.

Así pasó ocho meses dentro del complejo penitenciario de Batán hasta que la Justicia de Mar del Plata le permitió acceder a una libertad condicional. De hecho, en la fecha que se produjo el asesinato del bebé de un año y medio, Lapalma todavía se encontraba bajo ese régimen.

Los hechos

El sábado 18 de septiembre del 2021, Lapalma su pareja llevaron al nene en muy mal estado a la salita de salud de Ameghino y le explicaron a los médicos que se había descompensado al atragantarse con la comida. Pero era mentira: a simple vista, los profesionales advirtieron distintos golpes en el cuerpo de Aarón y resolvieron un traslado de urgencia al Materno Infantil, donde finalmente se confirmó el fallecimiento.

Cuando estuvo a solas con la policía en el hospital, la mamá se quebró. Dijo que Lapalma le había dado una paliza al nene, y que no era la primera vez que le pegaba a él y a ella. Ante la contundencia del testimonio y los signos de violencia que también constataron los efectivos de la comisaría sexta que entrevistaron a la mujer, la fiscal Salas actuó rápido y dispuso preventivamente la captura del presunto homicida.

Poco después, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron las sospechas. En el informe que hicieron llegar los forenses al Ministerio Público se describieron numerosas equimosis en el cráneo, el tórax y el abdomen del chiquito y se verificaron múltiples traumatismos, aunque los expertos determinaron que un golpe en la cabeza, ejecutado con un elemento pesado y romo, fue lo que sentenció la muerte del niño.