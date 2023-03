Menús saludables: los salones de fiestas deberán ofrecer alternativas para una alimentación sana

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que obliga a los salones de fiestas que tengan servicio de lunch o restaurante a ofrecer un menú saludable, lo que incluirá alimentos aptos para personas con celiaquía y diabetes.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y tiene por objetivo promover la alimentación saludable, sana y segura de niños, niñas y adolescentes, mejorando su calidad de vida a través de la generación de hábitos saludables que prevengan o disminuyan enfermedades y trastornos originados en una mala alimentación.

“La idea surgió raíz de una charla que tuve con un grupo de padres en cuanto a modelos de crianza y de alimentación, y en ese esquema lo que planteaban es que cada vez que vamos a festejar un cumpleaños en un salón y no proveés el catering, no tenés posibilidad de acompañar la alimentación saludable que hoy se elige en muchos hogares”, explicó la autora del proyecto, la concejal Marianela Romero, en diálogo con 0223. “Una de las dificultades es que la mayoría de los salones no producen los alimentos, porque las habilitaciones no son con cocina, donde los salones ofrecen el catering pero porque lo contratan”, acotó.

Su aplicación será obligatoria para los rubros Salón de Fiesta y/o Salón de Fiestas Infantiles, y habrá un periodo de adecuación de seis meses, en el cual el Ejecutivo dispondrá la autoridades de aplicación, desde donde se alcanzará a los establecimientos alcanzados la información referida a guías y recomendaciones.

La concejala Romero celebró la aprobación de la ordenanza. Foto: 0223.

“No como es una cuestión obligatoria de que no le demos alimentos saturados en grasas o con azúcares a los chicos, sino tener la posibilidad que aquellas familias que deciden tener un menú distinto en un celebración, puedan optar por eso”, consideró la edil radical.

El menú saludable que se brinde será a costos accesibles o similares a los menús tradicionales que podrán seguir siendo ofrecidos. ¿Qué debería tener el tener el menú saludable?: agua potable, juegos naturales exprimidos, frutas secas, frutas desecadas, cereales, ensalada de fruta, gelatina con frutas, etc. Dentro del menú saludable no podrá incluirse bebida deportivas, bebidas energizantes, gaseosas, golosinas con azúcares, snacks, productos tradicionales de panadería, etc.

Asimismo, deberán incluir productos aptos para el consumo de personas con celiaquía y con diabetes, donde se ofrecerá gelatina light en lugar de la versión tradicional, frutas enteras y evitar frutas deshidratadas por su alto aporte en azúcares simples.

“Hoy en día los chicos con celiaquía y diabético no pueden comer nada en un cumpleaños”, evaluó Romero. “Tenemos que trabajar en la sensibilización y concientización con los salones y los productores de catering. La propuesta ha tenido mucha réplica, con mucha gente dispuesta a participar y trabajar en conjunto para que pueda ser realidad”, se esperanzó.