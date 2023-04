Vito Amalfitano: “Si esto sigue así, el Minella va a ser clausurado del todo”

La situación de abandono del Estadio Minella volvió a ser eje del debate en el Concejo Deliberante, donde el Frente de Todos formuló fuertes cuestionamientos a la política desplegada por el intendente Guillermo Montenegro, a quien responsabilizó de que Mar del Plata se quedará afuera de las subsedes del Mundial Sub-20 y de la candidatura para el Mundial 2030. Además, sembró dudas sobre la consistencia del proyecto con la AFA para crear la “Casa de las Selecciones”.

Los señalamientos se dieron en el marco del tratamiento, en la Comisión de Educación, del proyecto para rebautizar con el nombre de Emiliano “Dibu” Martínez al estadio municipal, donde se pidieron nuevos informes a dependencias comunales además de los ya solicitados en enero al Emder, Emtur y la Comisión de Nomenclatura. En caso de aprobarse el cambio, la figura de José María Minella no desaparecería de escena, ya que se le pondría su nombre al predio que rodea al escenario construido para el Mundial del ´78. La propuesta del Frente de Todos no solo atañe al estadio,sino que también plantea ponerle el nombre del arquero campeón del mundo al Polideportivo de Las Heras y crear “La Ruta del Dibu”, un atractivo turístico a partir del señalamiento de los espacios de la ciudad significativos en la carrera deportiva del jugador del Aston Villa.

Sin embargo, el centro de la exposición del concejal Vito Amalfitano estuvo en el estado del Minella, que desde fines de 2021 tiene clausurada la platea techada. “Queremos que esto sea un homenaje, pero no lo será con un estadio en absoluto abandono. Hay decisiones que no se tomaron a lo largo de cuatro años, si bien el estadio tiene problemas desde 2001, cuando con el Mundial Juvenil fue el último cambio estructural”, contó.

Periodista deportivo de profesión, Amalfitano lamentó que Mar del Plata no haya sido considerada como sede para el Mundial Sub-20 que en mayo y junio se realizará en Argentina, luego que la FIFA resolviera quitarle la organización a Indonesia por factores políticos. Además, la Conmebol tampoco incluyo al Minella entre los estadios que formarán parte de la candidatura conjunta para el Mundial 2030 de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Alvarado y Aldosivi continúan jugando en el Minella con capacidad reducida. Foto: 0223.

El edil analizó que esto último es un indicativo que no está firme el proyecto para que la AFA se haga cargo de la concesión del Minella. “Se está mencionado en Paraguay la construcción de un estadio (para el 2030) y a Mar del Plata no se la nombra. Quiere decir que no está considerado que va a ser reconstruido. Nos genera dudas el convenio que anunció el intendente Montenegro con el presidente de la AFA para crear la Casa de las Selecciones”, sostuvo. “El 23 de agosto dijo que a los 15 días llegaría el convenio y dijo que eso llegaría al Comité Ejecutivo de la AFA, pero nada de esto ocurrió y el estadio se sigue viniendo abajo”, agregó.

En tanto, también apuntó contra la falta de iniciativa propia desde la Municipalidad para atender la situación del estadio, principalmente por no avanzar con el estudio que determine el estado de las estructuras y una posible solución, entre ellas, el posible retiro del techo de la platea hoy clausurada. “Si esto sigue así, el estadio va a ser clausurado del todo”, sentenció.

Tras la exposición de Amalfitano, la concejala Florencia Ranellucci ensayó una explicación ante la demora en la presentación del convenio con la AFA. “Son temas que el intendente sigue y que no dependen enteramente de él, hay dos partes”, sostuvo la edil del Pro. Finalmente expresó que “en los problemas de los marplatenses, el fútbol pasa a segundo, tercer o cuarto plano en la situación que estamos viviendo”.