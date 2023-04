Alerta: le regalaron un chocolate a una nena de 7 años en el supermercado y se desvaneció

Una nena de 7 años tuvo que ser asistida de urgencia y está internada en el hospital luego de comer una golosina que le dio una desconocida mientras acompañaba a su padre a hacer las compras en un supermercado. La nena se desvaneció 30 minutos después de haber comido el chocolate, y fue llevada de urgencia a una guardia. La hermana contó el caso en sus redes sociales "para que no le pase a ninguna criatura más” y mostró los análisis que le hicieron a la niña, que arrojaron que le habían dado un psicotrópico.

La terrible situación que vivió una familia en la localidad de Río Gallegos sucedió el martes dentro de un supermercado. En una distracción, la menor se fue a mirar la góndola de juguetes y allí una mujer se acercó y le regaló un chocolate. Agustina Russo contó que su hermana terminó alucinando luego de haber recibido ese "regalo" por parte de una desconocida.

"Quería contar una situación muy fea que sucedió con mi hermana de 7 años. Ayer, 11 de abril, fue al supermercado de la calle Paso, mas o menos a las 20:30, con mi papá. Como todo niño, juega en el supermercado en la parte de juguetes, no puedo ser especifica decir que fue justo en ese lugar, pero una mujer (ella nos dijo que una chica grande se lo regaló) le invitó un chocolate", contó en un posteo de Facebook.

Después de 30 minutos, luego de que su hermana llegara a su casa, empezó a alucinar y se desvanecía. "Mis papás, al verla así, la llevaron urgente al hospital, donde está internada desde anoche con suero para eliminar la droga de su sistema. Cuento esto para que no le pase a ninguna criatura mas y que los papas estén atentos a todo gallegos tiene mucha gente mala", señaló.

Los análisis mostraron que el chocolate que le habían regalado a la nena tenia "benzodiazepina". "Para el que no sabe que es, acá dejo lo que es, Las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos (actúan sobre el sistema nervioso central) con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos, amnésicos y miorrelajantes", indicó la hermana de la nena.

Cuando el caso se viralizó, un hombre aseguró haber vivido una situación similar con sus hijos ese día, en el mismo supermercado y, probablemente, con la misma mujer. “El mismo día que yo fui con mis nenes. Le convidó, pero no aceptó mi nene. Una porque no puede porque está a dieta. Dos, porque le tengo prohibido hablar con extraños. Pero fue en el mismo lugar de los juguetes. Justo los fui a buscar porque ya nos íbamos y la mina se hizo la bolu*** y se fue. Les pregunté y mi nene, tan inocente, me dijo que quería chocolate”, contó.