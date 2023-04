Audios: Cristian Castro le propuso intimar a una modelo para que su actuación en el video sea más creíble

Una modelo e influencer cordobesa que está en boca de todos en las últimas semanas por las diferentes propuestas que recibe a través de mensajes privados de Instagram de parte de famosos fue tentada por el cantante mexicano Cristian Castro para que actuara en el videoclip de su nueva canción "París es una trampa", que estrenó el mes pasado durante un recital en nuestro país. Pero la propuesta laboral era, justamente, una trampa.

En los audios y mensajes que intercambia con Rocío Galera, el mexicano le deja en claro antes de concretar la compra de los pasajes para verse en Uruguay que debía ir sola, y con la intención de tener una relación de intimidad con él para poder tener "más química y piel" a la hora de grabar.

Galera compartió la charla que mantuvo con Cristian Castro, y los audios que le envió, para demostrar que lo que contaba era real. Por eso filmó con un celular las imágenes de la conversación, y también mostró que la dirección de la cuenta de Instagram desde la que escribió el cantante es la suya, verificada.

Cristian Castro primero la contactó por Instagram, y luego de comentarle la propuesta, siguió la charla por WhatsApp, donde la chance de sellar el trabajo marchaba muy bien. Allí le dice que tiene "muchas ganas de conocerte y tenerte aquí conmigo". Rocío se entusiasma con estar en el video del tema, pero le dice que sola no acepta viajar a Uruguay, ya que no conoce al cantante personalmente, y por eso la estrella mexicana le deja en claro, antes de concretar la compra del pasaje de avión para la cordobesa, que su idea era tener algo íntimo como paso previo obligado a sumarla al video.

"Cielo, lo estuve pensando y para hacer un video como el que necesito tenemos que trasmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola así tenemos algo más íntimo que me encantaría", le escribió.

Ella le responde que esa no fue la propuesta inicial cuando la llamó, audios que la modelo se encargó de grabar mientras el mexicano la elogia, y le comenta una foto en París que subió a Instagram en los últimos días. "No es lo que me dijiste cuando me llamaste, no entiendo a qué querés llegar", le escribe. Allí Cristian se sincera y le lanza: "Me encantás, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado. Estoy esperando la foto de tu DNI para sacarte el pasaje", le confirma.

Según el relato de Rocío Galera, Castro se comunicó por primera vez con ella a través de Instagram, en donde comenzó a tirarle piropos y la invitó a ser parte de su nuevo videoclip. Esa era la parte que aceptaba del trato, pero viajando con un acompañante a Uruguay. Ante la nueva propuesta del cantante, la rechazó: “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”, le dijo para rechazar el viaje.

En los audios que le mandó, Cristian Castro le dice: “Qué linda que sos, bombón. Sos hermosa. Qué guapa cara. Qué hermosa. Estás re jovencita, estás hermosa. ¿Tenés qué 24 o 25?”.

Y al ver una foto que compartió la modelo en París, el hijo Verónica Castro le dijo: “Ay, amor, qué bien te ves en la Torre Eifel. Qué bien que te ves, me hubiese gustado estar ahí con vos. ¿Con quién fuiste?”. Tras mandarle unos besos, agregó: “Conmigo, quiero que vayas conmigo”.

Rocío le contó que había estado en la capital francesa y que le parecía un gran lugar. “Ah, mirá qué lindo... Sí, podemos hacer el video juntos hoy. Hagámoslo y conozcámonos que es lo que más quiero en la vida”, dice Castro, que deberá buscar otra compañera para grabar el videoclip de “Paris es una trampa”.

Galera ya fue noticia estos meses por los mensajes que le envió Mauro Icardi, quien tras ver que la cordobesa había filtrado lo que le escribía desde Turquía la criticó en sus historias de Instagram. También se la vinculó con el novio de Julieta Poggio, una de las finalistas de Gran Hermano.