El Frente de Todos cuestionó al gobierno por tener $780 millones en inversiones financieras y no ejecutarlos

En el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas 2022, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, aseguró que el gobierno municipal tiene 780 millones de pesos en inversiones financieras de partidas no ejecutadas. “Montenegro dice que tiene cuentas ordenadas pero descubrimos que desvía los fondos”, señaló la edil.

“La idea de que las cuentas están ordenadas es una mentira y retienen el dinero que debieran invertir en la ciudad”, sostuvo Santoro este martes, en la previa de la visita del secretario de Hacienda, Germán Blanco, al Concejo Deliberante para exponer sobre la Rendición de Cuentas 2022 presentada por el intendente Guillermo Montenegro. Originalmente estaba prevista para este miércoles, pero finalmente fue pospuesta para la próxima semana.

“Encontramos que tienen más de 780 millones de pesos de fondos en el banco esperando en fondos comunes de inversión cuando en realidad es dinero que tenía un destino específico y la ciudad los necesita”, agregó Santoro.

“No puede ser que la inseguridad en nuestra ciudad crezca y el Intendente tenga en el banco 77 millones de pesos del Fondo de Seguridad que mandó la Provincia. Hay temas sensibles y delicados, que deberían hacer que el Intendente gestione e invierta el dinero en lo que los vecinos necesitan y no que los guarde en fondos de inversión para maquillar sus cuentas”, cuestionó la edil.

El secretario de Hacienda, Germán Blanco, se presentará la próxima semana en el Concejo para defender la Rendición de Cuentas. Foto: 0223.

Desde el Frente de Todos pusieron en duda las afirmaciones vertidas por la intendencia respecto a la transparencia en el manejo de los recursos municipales: "Acá el problema es que hay plata sin gastar que está puesta en el banco sin ser invertida en la ciudad, plata que no le llega a los vecinos y las vecinas que tanto la necesitan. Y en Administración Pública no invertir y no gestionar es grave. Guardarse plata de todos no es algo positivo a rescatar", agregó la concejala.

En ese sentido, contó que "el Gobierno Municipal contaba con 2360 millones de pesos disponibles para utilizar en 2022", que sin embargo fueron usados en plazos fijos ($948 millones) y fondos comunes de inversión ($1400 millones). “Es decir, dejaron esos fondos para obras sin gastar”, concluyó Santoro.