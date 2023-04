Video: se trepó a la caja de una camioneta en plena ruta para robar una rueda

Este miércoles se hizo viral un video que muestra cómo un joven ladrón, con total impunidad, se trepa en la caja de una camioneta en plena ruta para tratar de robarse un neumático. Durante varios segundos, cómo se ve en las imágenes filmadas por otro conductor, el delincuente busca hacerse de la rueda pero la rápida y efectiva acción del dueño de la camioneta evita que logre su cometido y termina huyendo sin su botín, cuando otros testigos se encaminaban hacia el vehículo para atraparlo.

El video lo hicieron viral los conductores cordobeses que transitan por la ruta nacional 19 en el acceso a la capital provincial, y advirtieron sobre una nueva modalidad de robo del que están siendo víctimas en los últimos días. Cuando los automovilistas tiene que reducir la velocidad en la zona por las obras viales que se están haciendo allí, los delincuentes los atacan para robar.

En una de las filmaciones que se difundió en las redes sociales se ve que un ladrón aprovecha que el conductor de una camioneta baja la velocidad, llega corriendo y se trepa a la caja con la intención de robarle la rueda de auxilio. Sorprendido, el conductor, que ve lo que sucede por los espejos, comienza a frenar y acelerar el vehículo varias veces para provocar que el delincuente no pueda llevar adelante su cometido.

Con el video replicado en las redes sociales, la víctima contó qué fue lo que pasó: “Pasé por la calle Rincón, veo por el espejo que una persona me quería sustraer el neumático. Aprovechó el embotellamiento que produce la reparación de la mano de una calzada a la salida de la ruta 19. Aprovechando que la camioneta es automática, aceleraba y frenaba. No soltaba la goma. Ahí se golpeaba en cierta forma contra el neumático. Pero 15 veces he acelerado y frenado”.

“Veía por el espejo una camioneta celeste que se bajaban personas de azul, ese lo pone en fuga pero ha estado ‘trabajando’ ahí todo el día por lo que me dicen, robando. Han sustraído bolsos. Es la misma persona. Tampoco podía seguir avanzando, viendo que el vehículo de atrás se había detenido lejos, pude retroceder”, dijo el conductor en diálogo con Cadena 3.