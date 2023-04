Escándalo: una maestra de primer grado le pegó una trompada a un alumno con autismo

La madre de un nene de 6 años con Trastorno del espectro autista (TEA) denunció que la maestra de 1° le pegó luego de que el menor sufriera una crisis y golpeara a un compañerito. "Le metió una trompada en el pecho", denunció la madre del nene, que se enteró de la agresión una vez que había retirado a su hijo del colegio por una crisis, cuando la maestra integradora que lo acompaña en la clase le reveló lo que había pasado.

El episodio ocurrió durante el miércoles a la mañana en un colegio del barrio Yofre de Córdoba capital. El Ministerio de Educación de la provincia comenzó una investigación para esclarecer los hechos y, como primera medida, apartó a la docente involucrada “para poder realizar la investigación administrativa correspondiente y recuperar clima institucional”. Según informó la Policía, el niño, que va a 1º grado, tenía “una de sus mejillas de color rojizo.

Según el relato de la madre, la maestra integradora la llamó y le dijo que su hijo estaba teniendo una crisis, por lo que debía pasar a retirarlo. La mujer fue hasta el colegio llevada por una vecina y encontró al nene llorando desconsoladamente. “En ese momento me dijo: ´seño me pegó´. Pero yo no lo escuché”, contó su madre, quien firmó el acta de salida y se fue con su hijo de la escuela.

Al llegar a su casa, el nene seguía en crisis, por lo que su mamá le dio una medicación porque está diagnosticado con autismo. Unos 20 minutos después, la maestra integradora la llamó y le contó lo que en realidad había pasado. “Me dijo que durante la clase la señorita del grado se bajó a atarle los cordones a un compañerito y mi hijo lo golpeó. No sé si se sintió invadido”. “La señorita se levantó y sin motivo alguno le metió una trompada en el pecho a mi nene”, relató la mujer, quien agregó que la maestra integradora, que acompaña al nene, “se quedó helada” y retiró al nene del aula.

Con la versión del hecho que no le dijeron cuando retiró a su hijo de la escuela, la mujer volvió a pedir explicaciones. Cuando le pidieron que firme un acta, se negó. “Yo les dije que no iba a firmar porque no era lo que pasó. Y menos firmaría en ausencia de la maestra integradora”, dijo la denunciante, y contó que la vicedirectora de la escuela justificó el accionar de la maestra al decir que se trató de una agresión de “autodefensa” porque el nene la había golpeado primero.

“Cállense porque la embarran”, les habría dicho la directora del colegio a las docentes en ese momento, según contó la madre, que tras esa reunión llamó a la Policía para realizar la denuncia. “Ningún niño, con o sin discapacidad, merece pasar por esto”, lamentó.

El fiscal Raúl Garzón, que interviene en la causa, imputaría a la maestra denunciada por “lesiones leves”, de acuerdo a los testimonios de los testigos y al resultado del peritaje sobre las lesiones recibidas por el menor. En la causa, algunos testigos del hecho apuntaron que la docente habría utilizado un libro para agredir al nene.