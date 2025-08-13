Fue a jugar al fútbol, volvió borracho y la mujer se enojó: la insólita reacción por la cual fue detenida

Una mujer quemó a su pareja con agua hirviendo luego de haber discutido porque él había llegado tarde y borracho de jugar al fútbol. La víctima fue asistida, realizó la denuncia y la agresora fue detenida.

Según le contó la víctima a la Policía, horas antes había salido de su casa, en la cual convive con la agresora, para participar de un campeonato de fútbol. Cuando finalizó el evento, el hombre se quedó tomando tragos junto a sus amigos y regresó tarde a su domicilio. El violento episodio ocurrió este fin de semana en una casa del barrio Lomas de Zamora de la ciudad de Beltrán, Santiago del Estero.

La policía llegando al domicilio en cuestión.

Fue en ese contexto que al regresar, su pareja comenzó a reclamarle a los gritos el estado de ebriedad en el que había regresado. Tras ello tuvieron una discusión y el hombre decidió acostarse. Sin embargo, todo empeoró.

Cuando el hombre estaba en la cama, su pareja le tiró agua hirviendo. Desesperado, él intentó cubrirse la cara, pero sufrió quemaduras en diversas partes del cuerpo, de acuerdo a lo informado por el portal Nuevo Diario Web.

Luego se dirigió hasta la comisaría local para realizar la denuncia. Enseguida los efectivos se trasladaron a la casa, donde detuvieron a la agresora. Horas más tarde, la mujer fue liberada aunque le impusieron una orden de alejamiento y le indicaron que realice un tratamiento psicológico.

La víctima, por su parte, fue examinada por personal médico que le diagnosticó quemaduras en brazos, pecho, abdomen, hombro, cuello y pierna izquierda. Tras la medida judicial, la atacante fue imputada por los delitos de lesiones calificadas y amenazas contra el hombre.

Conforme avanza el caso, la acusada denunció a su pareja por supuestos hechos de violencia doméstica. Los investigadores realizan tareas de investigación para determinar cómo se desencadenó todo.