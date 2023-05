"La ladrona del piecito": le robó la mochila a una periodista en la mesa de un bar

Una joven periodista fue el jueves por la noche a tomar algo a un bar en Congreso y la pasó muy mal. Es que en medio de la noche se dio cuenta de que le habían robado la mochila con todas sus cosas adentro. Al ver las cámaras de seguridad del local, quedó claro quién había sido la ladrona y cómo actuó para llevarse la mochila que la joven había dejado en el suelo. Al subir las imágenes a Twitter para tratar de que alguien reconociera a la ladrona, el video se hizo viral pero la víctima recibió muchas críticas por el descuido.

“Montevideo 206 (22hs aprox), esta hija de... me roba la mochila con mi computadora, billetera y documentos encima”, reclamó en el posteo la periodista víctima del robo. En el video puede verse el método que utilizan la mujer y su cómplice para llevarse algo sin que nadie se diera cuenta en medio de los mozos y los clientes. Los dos simulan charlar en un bar lleno de gente, mientras “fichan” qué se pueden robar.

Detrás de los ladrones se ve a un grupo de jóvenes en una mesa, en donde está la víctima, con mochilas y carteras alrededor. Con el pie, y mucha paciencia, la ladrona va corriendo de a poco la mochila hasta que saca una suerte de poncho o manta con el que tapa la visión de la víctima y con una distracción que arma su cómplice, se va con el botín en sus manos.

"Si pueden porfa difundan esto, la bronca que tengo encima es horrible. No hay nada peor que le roben al trabajador su herramienta de trabajo, mi computadora tenía de todo", escribió la joven en su cuenta de Twitter, pero muchos de los comentarios que recibió fueron críticas hacia ella por no haber tomado los recaudos necesarios para que no le roben la cartera.

"Sí, soy responsable de mis cosas. Pero no puedo estar mirando full time todo. No vivo en Disney, no vivo en Suecia. Vivo en un país en el que la seguridad de un local y de la ciudad no ayudan. Robar está mal, bajo absolutamente todos los criterios. Ay, tenés que cuidar tus cosas. Sí, pero tampoco pueden defender el delito. No hay discusión, el robo es delito y el delito debe ser penado. Dejen de avalar que yo me la busqué, esto no pasa en ningún lado", se defendió.