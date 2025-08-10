"Cayó desvanecida": discutió con su novia, le dio una paliza y la tiró por un canal

Una dramática secuencia tuvo lugar en la ciudad de Salta, donde una mujer fue empujada a un canal por su novio en medio de una pelea. Por lo pronto, la víctima salvó su vida de milagro y el agresor quedó imputado por intento de femicidio. El ataque ocurrió después de que la pareja saliera a un bar de karaoke ubicado entre la avenida Artigas e Hipólito Yrigoyen. pero la brutal secuencia fue después de abandonar el establecimiento.

En un momento dado, comenzaron a discutir y el sujeto golpeó a su pareja, a quien estuvo a punto de matar. "La agarró desde atrás, la golpeó y, sin dudarlo, la tiró al canal. Cayó totalmente desvanecida, fue terrible”, señaló un testigo que incriminó directamente al individuo. Después de arrojar a la mujer, el hombre también se tiró al mismo lugar con la intención de suicidarse.

Un grupo de personas que se encontraba en una estación de servicio llamó a las fuerzas de seguridad y señaló al sospechoso como autor del ataque. Finalmente, un camión de los Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta, con asistencia de otros efectivos y médicos correspondientes al Sistema de Atención para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), rescataron a la víctima.

Al retirarla del cauce artificial, y advertir que se hallaba visiblemente afectada, los rescatistas la trasladaron de urgencia al Hospital San Bernardo, aunque está fuera de peligro y estaba previsto que le dieran el alta médica en las próximas horas. En la investigación del caso, intervino la Fiscalía de Violencia de Género, a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet.