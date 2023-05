El gobierno logró la aprobación de la Rendición de Cuentas 2022 de su tercer año de gestión

El gobierno de Guillermo Montenegro logró la aprobación de la Rendición de Cuentas 2022, en una votación donde contó con el apoyo decisivo de otros bloques en el Concejo Deliberante. Con el voto positivo del interbloque de Juntos y el acompañamiento de Acción Marplatense y Creciendo Juntos, la ejecución presupuestaria del tercer año de gestión fue convalidada y ahora será elevada al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para su estudio. Por su lado, El Frente de Todos y el libertario Alejandro Carrancio votaron en contra..

En una Sesión Especial realizada este martes, el oficialismo ratificó el escenario que ya había configurado en la Comisión de Hacienda, donde logró dictamen con el apoyo de los otros bloques para la aprobación de la ejecución del Presupuesto 2022 que trepó a $42.681 millones, con un superávit presupuestario de $174 millones y niveles históricos de desendeudamiento, a la par que se observó una marcada subejecución presupuestaria en áreas como obra pública y salud.

De este modo, el gobierno logró un triunfo con 14 votos a favor para la aprobación de la Rendición de Cuentas 2022 de la Administración Central, Emsur, Emvial, Emtur y Emder. Los escaños fueron aportados por los bloques Vamos Juntos (5), UCR (4) y Coalición Cívica (2) -por el interbloque de Juntos-, Acción Marplatense (2) y Creciendo Juntos (1). En tanto, en contra votaron el Frente de Todos (9) y libertario Alejandro Carrancio. Otro fue el escenario para la Rendición de Cuentas de Osse, donde en este caso el Frente de Todos y Carrancio se abstuvieron, por lo que fue aprobada por unanimidad.

Los principales referentes de los tres espacios oficialistas –Vamos Juntos (Pro), UCR y Coalición Cívica- se mostraron como un bloque sólido en defensa de lo que presentaron como los principales logros del gobierno municipal en la ejecución del presupuesto, donde se responsabilizó por los limitantes al contexto macroeconómico. Desde allí se apuntó contra la inflación del 94,8%, cuando había sido estimada en un 33% por el gobierno nacional, contra la devaluación del dólar oficial y los paralelos, sumado a que se había aprobado una actualización de tasas del 45%.

Ante la licencia de Sánchez Herrero, la sesión fue presidida por Virginia Sívori (FdT). Foto: Prensa HCD.

“Esta situación delicada lógicamente repercute en aquellos objetivos y metas que uno se propone para la ejecución presupuestaria y para el desarrollo del presupuesto. Ante este escenario, el intendente Montenegro sigue priorizando distintos objetivos, que tiene que ver con el orden de las cuentas, el cuidado de los recursos y la eficiencia del gasto”, balanceó Agustín Neme (Pro). Más en detalle, el edil ponderó tres aspectos que se desprenden de los números reflejados en la Rendición de Cuentas. Por el lado, el superávit presupuestario de $174 millones, “el nivel histórico de desendeudamiento” y la necesidad de utilizar herramientas de inversión financiera para mitigar la devaluación.

Por su lado, Liliana Gonzalorena también apuntó contra “el flagelo de la inflación”, donde destacó “la transparencia de esta rendición de Cuentas porque no han sido tiempos fáciles”. La concejala de la Coalición Cívica detalló aspectos de la Rendición de Cuentas del Emtur, ente conducido por Bernardo Martín, también del partido de Lilita Carrió. Esa dinámica se volvió a observar en lo respectivo a Osse, donde el radical Daniel Núñez planteó los aspectos centrales de la empresa presidida por su correligionario Carlos Katz.

“Se elige no cumplir con lo que se habían comprometido”

La concejala Virginia Sívori abrió los cuestionamientos al gobierno que se expusieron desde el Frente de Todos. Centralmente, apuntó contra la subejecución del Presupuesto 2022 en áreas sensibles y aseguró que hubo una construcción ficticia de los que se presenta como superávit. “El orden de las cuentas es que las cosas se hagan bien, no que no se hagan”, explicó la economista.

“No vamos a negar un contexto macroeconómico complicado, pero no creemos que esa sea la excusa para no hacer muchas de las cosas que se habían comprometido. Por decisión del gobierno se eligen otras prioridades y no cumplir con lo que se habían comprometido”, expuso. Además, contrapuso el superávit presupuestario de $174 millones, con el déficit financiero de $676 millones. “Como decimos superávit podemos decir déficit, depende de cómo los miremos”, sostuvo.

Además, explicó que ese superávit se habría logrado gracias a la subejecución de partidas y su disposición en instrumentos financieros como fondos comunes de inversión y plazos fijos. “La plata que había en el banco al cierre de 2022 es lo que construye el superávit, en el banco había 2300 millones sin utilizar”, explicó, donde por ejemplo se certificaron deudas con proveedores. “Se construye un discurso sobre lo que parece que se hace, pero lo que vemos en la Rendición de Cuentas es lo que vimos en la calle en todo 2022: una ciudad con necesidades que el gobierno no se ocupa en resolverlas”, evidenció Sívori.

En tanto, otros concejales del bloque profundizaron en los cuestionamientos sobre áreas especificas como salud, educación seguridad y deportes. "El abandono del Minella es un símbolo de cuentas que cierran sin hacer lo que hay que hacer. Esta rendición demuestra la decisión de dejar al abandono el capital económico y simbólico de Mar del Plata", planteó Vito Amalfitano. A su vez, la presidenta del bloque, Marina Santoro, tuvo a su cargo el cierre con las consideraciones más globales: "Esta Rendición de Cuentas demuestra lo que veníamos diciendo: Montenegro no tiene gestión. Muy por el contrario a las palabras de maquillaje que quiso instalar Montenegro de orden, cuentas claras y transparencia, encontramos es desorden, insensibilidad y desidia", expuso.

Distinto fue el enfoque que ofreció Acción Marplatense, donde Horacio Taccone explicó el motivo central por el cual votaron a favor la Rendición de Cuentas 2022: “la Rendición de Cuentas es un acto formal en donde nos tenemos que expedir sobre la legalidad de los actos de gobierno. Como no encontramos objeciones formales para realizar, le vamos a dar despacho”.

Sin embargo, sí planteó un reparo a un aspecto de formal, el convenio con la Universidad Nacional de San Martín para implementar un nuevo sistema de fotomultas. “Nos pareció un error, habría que haber llamado a licitación”, apuntó el concejal.