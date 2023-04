Obra pública 2022: solo se ejecutó el 24% y se utilizaron $2.536 millones menos de lo presupuestado

La obra pública volvió a resaltar como el gran déficit del gobierno de Guillermo Montenegro en 2022, de acuerdo a lo informado en la Rendición de Cuentas 2022 presentada el viernes pasado y que en los próximos días comenzará a ser debatida en el Concejo Deliberante. Apenas se ejecutaron $819 millones de los $3.356 presupuestados, un 24,4% donde además solo se iniciaron tres de las 15 obras con mayor presupuesto asignado en el paquete de obras de la Secretaría de Obras.

No es una situación novedosa, dado que a lo largo del año se fueron evidenciado las dificultades para el avance del Plan de Obras 2022 producto del contexto macroeconómico producto de la inflación, con licitaciones donde no hubo oferentes y, en los casos en que sí, las ofertas excedían ampliamente los presupuestos oficiales, por lo que fueron desechadas. Como dato que evidencia el cuadro de situación, en 36 de las 66 obras contempladas no se ejecutó ni un peso, un 54% del total.

Con $270 millones, la urbanización de Villa Evita fue la obra con mayor presupuesto de las no ejecutadas. Foto: 0223.

Según los datos elevados por la Secretaría de Hacienda al Concejo Deliberante, incluso durante el transcurso del año hubo una reducción de las partidas asignadas a la obra pública, con $19,2 millones menos que fueron a parar a otros gastos. Los números además contrastan con el superávit informado por el gobierno en el Ejercicio 2022: los $2.536 millones que no se ejecutaron el año pasado representan 14 veces el superávit de $174 millones que destacó el Ejecutivo.

Algunas áreas sensibles como infraestructura habitacional y salud, incluso presentan números de ejecución muy por debajo del promedio. En el primer caso, y en un contexto donde afloran conflictos vinculados al hábitat, solo se ejecutaron $23,7 millones de los $458 presupuestados, apenas el 5,2%. Allí se inscriben obras como la urbanización de Villa Evita ($270 millones), la recuperación de Plazas Barriales ($120 millones) y el Proyecto Integral Villa de Paso ($2 millones), donde no hubo ejecución. Si se registraron gastos parciales que no superaron el 40% de ejecución en la Ampliación y Obra Nueva de Espacios Públicos, el Programa de Integración Socio Comunitaria y la provisión de infraestructura para Consolidación de Programas de Emergencia Habitacionales.

En tanto, las obras vinculadas a la Salud ascendieron a una ejecución de 9,7%, por $45,5 millones devengados sobre $459 millones disponibles. Por caso, no hubo ejecución de partidas en obras como la construcción del Nuevo Centro de Salud N°2 ($125 millones), el CEMA Batán ($80 millones), el nuevo CAPS de Belisario Roldán ($68 millones), el Caps Apand ($50 millones) y un Módulo SAME ($24 millones).

Se habían destinado $177 millones para la construcción de ciclovías: no hubo ejecución. Foto: 0223.

El déficit en la obra pública a cargo de la Secretaría de Obras -lo respectivo a Vialidad aún no fue revelado- resalta también al tomar como referencia las obras con mayor presupuesto, donde solo hubo gastos devengados en 3 de las 15 más importantes. Entre las realizadas, la segunda etapa de los Desagües Pluviales de la Cuenca Marcos Sastre explica el 41% de los gastos devengados totales, con $343 millones ejecutados, con un 93% de los gastos para esta obra estratégica en materia hídrica. Las refacciones en el Paseo Costero Norte con $57,2 millones (47,4%) y la terminación del Polideportivo de Centenario con $48,3 millones (29,4%), completan el podio.

En cambio, entre las que no se ejecutó ni un peso figuran la urbanización de Villa Evita ($270 millones), Movilidad Sustentable Mogotes ($240 millones), la construcción de 11 km de ciclovías ($177 millones), la refuncionalización del edificio de Libertad y Tandil ($150 millones), la renovación del frente costero central ($132 millones) y el Nuevo Centro de Salud N°2 ($125,9 millones), entre los principales.

La ejecución de las 15 obras con mayor presupuesto en 2022