Jorge Ignacio García Cuerva fue designado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo de Buenos Aires

El monseñor Jorge Ignacio García Cuerva fue nombrado este viernes por el Papa Francisco como nuevo arzobispo de Buenos Aires. Tiene 55 años y se desempeñaba como obispo en Río Gallegos.

Asimismo, el Sumo Pontífice decidió aceptar la renuncia presentada por el cardenal Mario Poli, que cumplió 75 años el 29 de noviembre del año pasado y el jueves encabezó el Tedeum que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, y lo designó como administrador apostólico de Buenos Aires.

El monseñor García Cuerva nació en Río Gallegos, Santa Cruz, el 12 de abril de 1968. Estudió Filosofía y Teología y recibió su ordenación sacerdotal a fines de 1997, cuando tenía solo 29 años. Además, está especializado en Historia de la Iglesia por la UCA y tiene una licencia en Derecho Canónico.

En el fuerte discurso que dio el jueves, Poli había hecho una fuerte crítica a la clase política argentina por los niveles de pobreza que se advierten a lo largo del país, una problemática que afecta mayormente a la población más joven.

"Es de información pública que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres y ese porcentaje se visualiza más crudamente si consideramos que alcanza a 8.200.000 menores de edad, de los cuales hay más de 4.200.000 con carencias alimenticias", precisó el cardenal.

En su homilía, el referente eclesiástico lamentó que en el país "no se ven desplegadas todas sus virtudes y bondades". "No puedo dejar de remarcar la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable".

“Al mismo tiempo cabe señalar que entre los niños, niñas y adolescentes pobres, 2 de cada 10 sufren privaciones graves. Si pensamos que en esa franja etaria son aproximadamente 11.556.000 alumnos del nivel inicial, primario y secundario en la escuela pública, estatal y privada, la educación, uno de los derechos fundamentales de la infancia, y a mi entender, piedra basal de la democracia, enfrenta graves desafíos", agregó.