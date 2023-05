El tremendo relato de Pampita que revive su dolor tras la muerte de su hija Blanca

Al cumplirse 10 años de la partida de su hija Blanca, el 8 de septiembre de 2012 tras contraer un virus en un viaje en México, el actor chileno Benjamín Vicuña escribió un libro en honor a su pequeña. En estos días, se fueron conociendo fragmentos de "Blanca, la niña que quería volar", cuyo título hace referencia a las palabras de la nena en el último video que grabaron en sus vacaciones, cuando en la playa se la escucha decir que quería volar, y a un dibujo que la nena hizo de ella misma, con alas. Unos días después, tras ser internada en Chile, falleció, a los 6 años.

Vicuña recibió el apoyo de Pampita para contar sus sentimientos y cómo atravesaron el duelo, y la modelo escribió un texto que se conoció en las últimas horas y que muestra el dolor desgarrador que sintió tras la muerte de su primera hija. “Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, señaló Vicuña en su libro.

El texto escrito por Pampita cuenta su dolor, y cómo le costó seguir adelante y criar a sus hijos con esa pérdida en el corazón. “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego. Trato de distraerme porque siento el pavor al caer el recuerdo de la clínica. Si estoy desprevenida, cualquier cosa desata la tempestad. Las noches son malas. Me hacen dar vueltas en la cama y se me cierra el pecho”, contó.

“Los días se llenan con las sonrisas de mi hijos y se hace más llevadero, pero cuando abro los ojos me doy cuenta que arranca otra vez la maratón de sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir a esto? ¿Cómo seguir? No sé, pero el camino es el más feo jamás imaginado”, reflexionó Pampita

“No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán. Las fotos de ella me matan, pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo... Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días”, agregó.

“Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste. Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario.", escribió Pampita.

En otra parte del capítulo, la modelo hace referencia a su primera visita al cementerio. “Leí su nombre escrito una y otra vez: Blanca Vicuña Ardohain. Tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar, pero cuando empecé fue como explotar por dentro”, describió.

“Quedamos perdidos y sin rumbo. Así nos dejó tu vacío. Sé que estás bien porque no hay nadie mejor que vos para estar en el paraíso. Esa certeza la tengo y me llena de paz. Tantas caricias que nos regalaste, lecciones que aprendimos de vos y nos seguís enseñando. Princesa mía, vení a encontrarte conmigo en los sueños así charlamos un rato”, relató Pampita.

"Una tragedia que me atravesó como un rayo"

Vicuña destacó el apoyo que recibió de su exesposa, de quien se separó en 2015, en medio del duelo que, según explica en el libro, fue un motivo crucial para que la pareja no siga. “De parte de ella hubo una generosidad muy grande, un amor de forma abstracta a nuestra historia y a Blanca y me acompañó en todo momento”, aseguró.

El actor chileno también expuso que su libro es una expresión desbordada y honesta de la experiencia que le tocó vivir. “Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto; pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida; sufriendo o acompañando un duelo; puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, comentó.