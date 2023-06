Por la inseguridad, taxistas evalúan hacer un paro durante el finde largo en Mar del Plata

Ante el recrudecimiento de hechos de inseguridad, un grupo de taxistas evalúan en la previa del fin de semana extralargo realizar medidas de fuerza, para reclamar a las autoridades la situación de indefensión que viven los choferes “a cualquier hora del día”.

En declaraciones a 0223, Carlos Mañas, referente de titulares independientes de taxistas de Mar del Plata, expresó la preocupación del sector -apoyado por el gremio de peones del Simpetax- ante los numerosos hechos de violencia e inseguridad que sufren tanto en la zona del microcentro como en los barrios de la periferia y declaró que están en “estado de alerta”.

“Está bravo en todos los barrios de la ciudad y los robos ocurren a toda hora. La Peatonal es tierra de nadie y eso se notó mucho este miércoles cuando a las 8.30 de la noche por no querer llevar a una gitana que nunca pagaba los viajes, vinieron 10 pibes y mataron a palos a un taxista. Los móviles policiales llegaron tardísimo. Y estamos hablando de que es un horario donde anda gente. Y es a 200 metros de la Municipalidad”, cuestionó el referente de un sector de choferes de taxi.

Un sector de taxistas afirma que los hechos de inseguridad son a toda hora. Foto ilustrativa: 0223.

En ese contexto, Mañas detalló que sus colegas taxistas “están cansados de hacer la denuncia policial y no pasa nada”, aunque no responsabilizó de toda la situación a los efectivos, ya que esgrimió “sabemos que tienen pocos recursos”.

“Estamos evaluando un paro para el finde aunque por el momento estamos en estado de alerta. Queremos que los gobernantes tomen alguna medida y que no sea solo de campaña política. Que sea algo que sirva. Ya nos pasó con el GPS que nos obligaron a gastar entre 14 y 16 mil pesos para comprarlo, 800 a 1500 pesos de alquiler por mes y toda con la idea que era para la seguridad, cosa que no ocurrió”, concluyó Mañas.