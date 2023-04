Por la falta de controles a Uber y Cabify, taxistas y remiseros van al paro este jueves

Taxistas y remiseros de Mar del Plata anunciaron este mediodía un paro y movilización para este jueves 13 de abril, nuevamente en reclamo por la falta de controles por parte del Municipio, a los servicios de transporte de plataformas digitales.

“Recién terminamos de reunirnos con el resto de las entidades y dado lo acontecido este fin de semana donde las aplicaciones ilegales trabajaron libremente sin control por parte de Transporte y tuvimos hechos de inseguridad sin los resultados esperados por el accionar del COM, vamos a retomar el plan de lucha con paro y movilización el jueves 13 de abril, de 9 a 14”, señalaron a través de un comunicado, las entidades de choferes.

Raúl Vicente, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis, confirmó que la movilización de cientos de “techo amarillo” y de remiseros partirá el jueves por la mañana desde la avenida Libertad y 14 de Julio y concentrará en Independencia y Roca, donde se encuentra la Dirección de Movilidad Urbana del Municipio.

“Habíamos advertido que en esta Semana Santa podía pasar lo que ocurrió en verano, que muchos choferes de Uber y Cabify de Buenos Aires iban a trabajar sin ningún tipo de control, para costearse la estadía en Mar del Plata. Y ocurrió: se vieron muchos autos de estas aplicaciones trabajando, afectando a taxistas y remiseros que esperan estos fines de semana para engrosar su recaudación”, manifestó Vicente en declaraciones a 0223.

Asimismo, el taxista sostuvo que además de la falta de controles por parte de Movilidad Urbana, hubo una supuesta inacción en los hechos de seguridad por parte del Centro de Monitoreo Municipal. “Nosotros fuimos obligados a usar el GPS y sin embargo, en Semana Santa hubo hechos de inseguridad, donde el chofer tocó el botón antipánico y el COM no actuó con eficiencia, vino tarde o directamente no acudió a la emergencia”, denunció.