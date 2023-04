Un sector de taxistas no irá al paro y este jueves trabajará con normalidad

Un sector de choferes de taxis no se adherirán a la huelga. Foto archivo: 0223.

Un sector de taxistas de Mar del Plata advirtió que este jueves no se plegará al paro anunciado para este jueves y denunció que la medida de fuerza es “perjudicial” para el sector.

Miguel Rodríguez, referente del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax) aseguró que la huelga anunciada este martes no paralizará el transporte. “Creemos que serán no más de 200 taxistas que manifestarán. La gente esta cansada de los paros. Sabemos que la derogación de la ordenanza no va a ser este año. Y la decisión de parar fue unilateral, porque rompe con una mesa de diálogo, que costó hacer con el Municipio”, señaló “Beto” Rodríguez en declaraciones a 0223.

No así, el dirigente aclaró que si bien están en contra de las apps como Uber o Cabify, “no creo que hayan sido tantos los que trabajaron en esta Semana Santa”, ya que admitió “tampoco el negocio da para tantos”.

“En la mesa de diálogo nosotros habíamos propuesto a que el Municipio impulse una app de taxis y en eso estuvo de acuerdo el Intendente pero ahora con este tipo de medidas, no sé en qué va a parar”, dijo.

Y justificó su postura: “Nosotros al reclamo por la falta de controles, lo judicializamos y está en manos de la justicia decidir si es así. Y que ahora la Sociedad de Conductores diga que el GPS no sirve, nosotros lo advertimos hace dos años. Por más que toquen un botón, si no hay patrulleros, no sirve”, concluyó Rodríguez.