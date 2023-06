Educación en deuda: el Municipio reconoció que en 2022 no realizó ninguna de las ocho obras previstas

En 2021 se concluyó una de las cuatro obras proyectadas en la PIleta Cubierta del CEF N°1. Las otras no tuvieron avances en 2022. Foto: Prensa MGP.

Un informe de la Secretaría de Hacienda reveló que el gobierno de Guillermo Montenegro no realizó ninguna de las ocho obras pautadas en el Presupuesto 2022 para el área educativa. Los datos surgen de la ampliación de información que concejales opositores solicitaron al gobierno en el marco del debate de la Rendición de Cuentas 2022, la cual finalmente fue aprobada la semana pasada.

El reporte del secretario de Hacienda, Germán Blanco, llegó en las horas previas a la Sesión Especial, donde se plasmó el estado de evolución del Plan de Obras 2022 en lo estrictamente vinculado a la educación municipal. Allí, el gobierno intentó mostrar como concluida una obra de las incluídas en el presupuesto del año pasado, aunque en rigor fue ejecutada en 2021. Se trata de la impermeabilización de la terraza de la Pileta Cubierta del Centro de Educación Física (CEF) N°1, donde el propio reporte de Blanco asegura que la recepción provisoria fue en octubre de 2021, mientras que la definitiva fue el 3 de enero de 2022. La obra total trepó a los $17,2 millones y en el Presupuesto 2022 se había incluido una partida de $1,7 millones para culminar con los pagos a la contratista, de los cuales se devengaron gastos por $199.642,12.

La Pileta Cubierta del CEF N°1 iba ser destinataria de otras tres obras que permitieran su reapertura, ya que permanece cerrada desde 2018 por múltiples deficiencias. Sin embargo, ninguna se llevó a cabo. Una es para la Provisión e Instalación de Sistema de Acondicionamiento Térmico y Calefacción con Reconexión y no tuvo avances de ningún tipo el año pasado. Siempre según el informe oficial al que accedió 0223, la última novedad fue en diciembre de 2021, cuando se realizó una licitación con un presupuesto de $19.837.978, aunque no hubo ofertas válidas. Tampoco hubo ofertas válidas en la licitación para la Reconexión de Gas Natural, con dos llamados para la apertura de sobres realizados en julio y agosto, con un presupuesto de $8.048.412. Por último, también fracasó la tercera licitación para la contratación del Equipamiento Termomecánico de Pileta Cubierta CEF N°1. Con un presupuesto de $17.825.844, la licitación se realizó en julio de 2022 y no se presentaron oferentes.

El Jardín N°24 de Bosque Grande funciona en una instalaciones precarias. Hay una licitación en marcha para construir la nueva sede.

Edificios a la espera

Por otro lado, Hacienda actualizó el estado de situación de las obras para la construcción de un nuevo edificio escolar y la ampliación de otros tres. Allí resalta la construcción de la sede para el Jardín de Infantes Municipal N°24 y de la ampliación de Escuela de Formación Profesional N°3, que comparte espacio con la Secundaria N°204. En ambos casos ya se realizaron las aperturas de sobres, donde la Municipalidad analiza las ofertas recibidas para determinar si son viables financieramente. Sin embargo, ambas licitaciones no se realizaron durante el Ejercicio 2022: la primera tuvo apertura de sobres en febrero de este año y la segunda un poco antes, en enero.

En el caso del Jardín N°24, se trata de una obra financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación por $96,7 millones y el nuevo edificio se proyecta ubicarlo en Goñi y Carasa, lindero a la Secundaria 31 y el Cens 469 y a unas cinco cuadras del lugar donde actualmente funciona el establecimiento integrante del Sistema Educativo Municipal. La nueva edificación abarcará una superficie cubierta de 422 metros cuadrados dentro de un predio de 20 por 57 metros, y contará con tres aulas, un salón de usos múltiples, locales administrativos, baños, cocina y depósito. Actualmente, el jardín funciona en un espacio en Reforma Universitaria 1300, el cual evidencia serias limitaciones ante el crecimiento de la matrícula.

A su vez, la ampliación del edificio donde funciona la Escuela de Formación Profesional Nº3 tiene un presupuesto de $69,2 millones del ex Fondo de Infraestructura Municipal para mejorar las instalaciones del establecimiento de Cerrito Sur. La obra en la escuela municipal “República de Italia”, ubicada en José Hernández 2286, se desarrollará durante seis meses y la intervención dotará al establecimiento de cuatro aulas nuevas, ubicadas dos en planta baja y dos en planta alta, con una construcción de 335 m2 cubiertos. A su vez, se dejará salida al área de expansión, la que se comunicará con el playón de la Escuela Secundaria N° 204.

En la escuela municipal se brinda una gran cantidad de cursos, entre ellos el de maquillaje social y artístico. Foto: Facebook EFP 3.

En tanto, otras dos obras para la ampliación de complejos educativos no tuvieron avances de ningún tipo durante 2022. En el caso de la Ampliación de la Escuela Primaria N°9 / Escuela Secundaria N°202 de barrio Libertad, la Municipalidad detalló que el proyecto técnico se encuentra desarrollado pero “a la fecha, no cuenta con financiamiento de Nación”. En la segunda obra, para la Ampliación de la Escuela Primera N°5 / Secundaria N°214 de barrio San Patricio, tenía asignado un terreno, pero luego de los requerimientos de la cantidad de aulas realizado por la Secretaría de Educación, se concluyó que “el mismo resulta inviable en ese terreno”, dado que además la ampliación posible implicaría demoler una construcción anexa donde funcionan dos aulas. “Se encuentra en evaluación la posibilidad de desarrollar el proyecto de ampliación en otro terreno”, remarcó el gobierno en el informe.

Finalmente, el secretario Blanco detalló al Concejo Deliberante que la octava obra incluida en el Presupuesto 2022 se encuentra en proceso para convocar a licitación. La misma es para el cambio de cubierta para el predio de la Escuela Primaria N° 3 y la Escuela Secundaria N° 203 de Faro Norte, con un presupuesto $54.580.460.