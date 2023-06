Larreta anunció que Gerardo Morales será su compañero de fórmula

El precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes al mediodía que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, será su compañero de fórmula en las PASO del 13 de agosto en la que enfrentará a Patricia Bullrich.

“Los argentinos necesitamos un cambio total y un cambio que se sostenga en el tiempo, porque sino no sirve para nada. Si no le cambiamos la vida a la gente, no somos el cambio”, abrió el evento el jefe de Gobierno, para luego dar paso al anuncio. “Es un gran orgullo contarles que Gerardo Morales será quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos”, expresó. “Gerardo es un tipo de acción y él le cambió la vida a cada uno de los jujeños. Los jujeños hoy viven mucho mejor que hace ocho años”, resaltó sobre el gobernador. En tanto, Larreta no esquivó el momento sensible que se vive en Jujuy, con fuertes cuestionamiento al gobernador por la reforma constitucional: “es un tipo valiente y esta semana tuvimos una muestra de su temple”, afirmó.

“Necesitamos recuperar el diálogo, reestablecer el orden democrático y construir soluciones para nuestro pueblo”, priorizó Morales. Asimismo, puntualizó su idea de “recuperar la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo”, dado que “nos dio identidad y nos hizo grandes s todos los argentinos”. En esa línea, planteó “recuperar la gran clase media argentina, el trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza”.

La candidatura de Morales ganó fuerza en las últimas semanas, luego que se confirmara la intención del radicalismo de jugar en fórmulas cruzadas. El escenario se terminó de despejar con la confirmación del excandidato a gobernador de Mendoza, el radical Luis Petri, como vicepresidente de Patricia Bullrich. En tanto, este viernes el diputado Facundo Manes reconfirmó sus intenciones de presentar como candidato a presidente de Juntos por el Cambio, donde dijo ya contar con los avales necesarios.

Morales viene de estar en el centro de la escena política nacional, en el marco de la reforma constitucional que impulsó en Jujuy, donde fueron fuertemente objetadas algunas de las modificaciones realizadas, como la criminalización de la protesta social a través de corte de ruta o toma de edificios públicos, en el marco del “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica” que instala la nueva Constitución. En tanto, debió dar marcha atrás con algunas de las propuestas originales, como la eliminación de las elecciones de medio término y la mayoría legislativa automática para el oficialismo, como sí también algunos puntos que atacaban los derechos de pueblos originarios, en el marco de la política económica para la explotación del litio.

La reforma -apoyada por el peronismo provincial- se dio en el marco de fuertes reclamos de sindicatos, gremios docentes, comunidades originarias y organizaciones sociales, con una fuerte represión policial que fue cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).