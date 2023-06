Lauría presentó su precandidatura a intendente por Creciendo Juntos, la única lista vecinalista

El concejal Nicolás Lauría oficializó su presentación como precandidato a intendente de General Pueyrredon, por Creciendo Juntos, la única lista vecinalista que habrá en las Primarias, Abiertas, Simultánas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

“Quería contarles que con mucho orgullo y compromiso acabo de firmar mi precandidatura a intendente y quería que me acompañen en este momento tan importante. Esta firma representa el compromiso con ustedes y con nuestra ciudad”, informó Lauría a través de un vídeo publicado en sus redes.

“Sé que muchos me han acompañado y apoyado con los proyectos que hemos presentado, esto me llena de satisfacción y me lleva hacia adelante”, sostuvo el edil que entre las principales iniciativas legislativas impulsó la reglamentación y traslado de la Zona Roja.

En contacto con 0223, el exbasquetbolista de Peñarol confirmó que llevará como principales candidatos a concejales a Franco Luna, exsubsecretario de Asuntos de la Comunidad, y Natalia Russo, actual presidenta del Consejo Escolar.

Asimismo, resaltó el carácter de única lista vecinalista que tendrá Creciendo Juntos en el cuarto oscuro, luego que Acción Marplatense acordará un frente con Unión por la Patria. “Somos el único espacio local que quiere el progreso de Mar del Plata, Sierras y Batán, sin caer en la grieta que tanto nos divide”, consignó.

Lauría fue electo concejal en las elecciones de 2019 por la lista de Juntos por el Cambio en la cual Guillermo Montenegro fue elegido intendente. En aquel entonces, formaba parte de Partido Fe, espacio del cual se separó luego que la dirigencia provincial se acercara al Frente de Todos y creó Creciendo Juntos, el cual en 2022 fue reconocido por la Junta Electoral tras los trámites formales. En tanto, en 2021 rompió con el gobierno y trazó un camino propio en el Concejo Deliberante, que ahora llevó a la agrupación a una presentación con boleta corta.