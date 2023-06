Macabro: encontraron muertos a dos jubilados, comidos por sus perros

Los vecinos empezaron a sospechar que algo le había pasado a la pareja de jubilados que hace más de 10 años alquilaban una vivienda ubicado al fondo del pasillo. Del lugar salía muy mal olor, y no los veían sin salir de su casa hacía más de una semana. Por eso llamaron al propietario, y al no tener respuesta de los ancianos, avisaron a la Policía. Cuando los efectivos entraron a la casa poco después del mediodía de este viernes, descubrieron que la pareja estaba muerta. "La mujer tiene la mitad del cuerpo comida por sus perros. Es algo tan inusual como impresionante. El hombre también está muerto”, dijo uno de los efectivos.

El misterio sobre cómo ocurrieron las muertes lo deben resolver los investigadores que trabajan hace dos días en la vivienda del barrio Villa Corina de la ciudad de Córdoba. El hecho fue caracterizado como muertes de “etiología dudosa” ya que aún no hay evidencias claras sobre un potencial ataque contra las víctimas. No se sabe si fueron atacadas por sus mascotas cuando estaban con vida, y como no había rastros de robo ni heridas de armas de fuego o de arma blanca, una de las hipótesis es que los dos ancianos murieron en los últimos días y luego fueron comidos por sus mascotas, al no recibir comida.

Los cuerpos de los ancianos fueron encontrados en estado de descomposición.

Los vecinos le contaron a la Policía que “hacía días no había contacto con los propietarios del domicilio”. Una mujer que vive en una casa pegada a la de las víctimas dijo a ElDoceTV que eran dos personas que vivían “muy solos y muy perdidos”. “Eran sordos, prácticamente, y no se sabe de qué vivían. Caminaban muy despacito para hacer las compras y él estaba perdido en relación al tiempo: a cada rato te preguntaba qué día y hora eran”, describió.

“Al principio dijeron que a don Pablo lo habían encontrado en el patio, pero después escuché que la propia Policía tenía dudas sobre esa primera versión. Ahí empezaron mis sospechas, ya que después supe que el cuerpo de doña Susana estaba abajo de un mueble y él estaba al lado de la cama de su habitación”, contó la mujer.

Los efectivos de la Policía Ambiental se llevaron a los cuatro perros de la pareja.

“Eran dos jubilados. No tenían otra familia. Él era de la provincia de Tucumán y ella tampoco era de la ciudad de Córdoba”, dijeron fuentes allegadas a la causa, y describieron cómo hallaron los cuerpos: “Se observó a una mujer sin signos vitales, en estado de descomposición, con lesiones en la parte del estómago. Aparentemente, fueron producidas por un can”. Al llegar al patio encontraron el segundo cadáver. “En el sector del patio se detectó un hombre sin signos vitales”, dijo la Policía.

Las cuatro mascotas fueron depositadas en caniles y trasladadas para quedar bajo los cuidados de la fuerza especial de Canes.