Quiso robar una “play”, ya había sido condenado y le dieron una pena única de ocho años

Un hombre que intentó robar una consola de juegos de un local en el puerto tras reclamarle una supuesta deuda al encargado fue condenado a un mes de prisión tras el juicio que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3. En virtud de una condena anterior en etapa de ejecución y otra en suspenso, se le impuso una pena única de ocho años de prisión.

Se ordenó la detención del imputado.

La tarde del 6 de mayo de 2019 Franco Nahuel Pedraza entró al local “Play World” en la calle 12 de octubre al 3500 y le exigió al empleado, bajo amenazas, la entrega de una consola de juegos o el dinero equivalente alegando que se lo debían. Ante la negativa, exhibió la punta de un cuchillo de fabricación casera para sustraerla, pero tras un forcejeo se retiró sin lograrlo.

En el debate no existió controversia sobre ese punto y la defensa de Pedraza no discutió ni la materialidad de la tentativa de apoderamiento ilegítimo ni la autoría, aunque cuestionó la calificación al entender que no hubo uso de arma alguno. A partir de algunas testimoniales, hubo una situación de duda en lo que respecta a la exhibición de un arma blanca y la misma se valoró en favor del imputado.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Federico Wacker Schroder declaró a Pedraza autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa y le impuso una pena de un mes de prisión de efectivo cumplimiento. El magistrado no hizo lugar al pedido de la defensa de dejar en suspenso el cumplimiento de la misma ya que registraba una sentencia condenatoria anterior a la presente, con pena de efectivo cumplimiento.

En virtud de la pena impuesta en noviembre de 2021 en otra causa en el TOC N°2, a Franco Nahuel Pedraza se le impuso una pena única de ocho años de prisión y se ordenó su detención.