Montenegro, en la Semana Social: "Vivimos tiempos difíciles y no podemos ser indiferentes"

El intendente Guillermo Montenegro aprovechó la jornada inaugural de este viernes de la Semana Social para insistir con su discurso de unidad, en donde pidió “dejar de lado las mezquindades políticas” y “buscar las fortalezas como país” para “construir entre todos” un camino de futuro Argentina.

“Todos los que estamos acá tenemos el valor en común que nada se puede lograr sin trabajo, sin esfuerzo colectivo y sin solidaridad. Podemos encontrar matices, sin dudas, pero en mi caso puedo decir, con orgullo, que nunca me van a ver anteponiendo un interés personal antes que el de mis vecinos o de mi ciudad”, expresó el jefe comunal, en un tramo de su intervención.

A tono con el eje discursivo que propone la Semana Social organizada la Conferencia Episcopal Argentina, Montenegro reflexionó sobre los 40 años de democracia que se cumplen en este 2023 y consideró que es “una buena oportunidad para recordar que hay valores que son incuestionables”.

“Son incuestionables porque nos hablan de nuestra libertad, nuestra capacidad de ser ciudadanos plenos, tomar decisiones sobre nuestras vidas y tener participación directa en las cuestiones que afectan a nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. Y lo digo como vecino, sobre todo”, afirmó, y agregó: “En la democracia encontramos elementos fundamentales como el respeto a la diferencia y la libertad de pensamiento y voces que enriquecen nuestras decisiones”.

Para Montenegro, que ya se lanzó como precandidato para renovar su mandato por cuatro años más en Mar del Plata, “una ciudadanía plena es sinónimo de esfuerzo y de laburo”. “Menciono esto porque no puedo dejar de lado que debemos trabajar para lograrlo, que tenemos que laburar todos los días para acompañar a quienes quieren hacer las cosa bien, facilitando trámites, eliminando burocracia innecesaria que solo sirve trabas para quienes quieren hacer crecer la ciudad”, afirmó.

“El trabajo genuino no solo dignifica a la persona que lo tiene sino que además permite que le enseñe a vivir dignamente a sus hijos, los empuja a laburar, a estudiar, a esforzarse y tener compromiso diario con las cosas que importan. Estos valores son los que hacen que la ciudad crezca y vaya para adelante”, afirmó.

El intendente reconoció que la convocatoria de la CEA “nos habla de la unión y de la importancia de estar juntos y tirar para el mismo lado”. “En este encuentro nos invitan a pensar que la iglesia no puede quedarse al margen y que quienes tenemos responsabilidades de Gobierno tampoco. No podemos mirar para otro lado ni mucho menos ser indiferentes en tiempos difíciles como los que vivimos”, ratificó.

“A mí no me gusta dar promesas en vano porque prefiero ir más de una vez a cada lugar. No uso la palabra prometer, elijo las acciones concretas, siempre es mejor hacer que decir y ese es el camino que elegimos los marplatenses todos los días”, garantizó, y concluyó: “Lo que viene lo vamos a construir entre todos, dejando de lado las mezquindades que no suman, buscando las fortalezas como país, que son muchas, siendo solidarios y empujando todos para el mismo lado”.