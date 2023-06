Macri le respondió con ironía a Carrió: "Tengo un lado oscuro, yo soy Batman"

La interna de Juntos por el Cambio está que arde y ahora se le suma un nuevo capítulo. El expresidente Mauricio Macri le respondió a Elisa Carrió con una irónica frase que incluye superhéroes.

Días atrás, la líder de la Coalición Cívica cruzó al exmandatario sobre su posición dentro de la interna electoral de la oposición. “El lado oscuro de Mauricio Macri está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”, expresó en una entrevista para Otra vuelta más (TN).

“Todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda: le pasó a Menem con Duhalde, a Alfonsín. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud”, agregó.

Tras generar una gran repercusión dentro de Juntos por el Cambio, Macri le respondió a Carrió con una irónica frase que incluye superhéroes: "Bueno igual voy a tener que hacer una confesión. Tengo un lado oscuro, yo soy Batman. A la noche salgo a las calles para combatir el crimen", expresó entre risas para el medio cordobés La Voz.