Médicos piden "medidas excepcionales" para afrontar la epidemia de bronquiolitis

Profesionales de la salud nucleados en Cicop y que cumplen funciones en los hospitales Interzonal, Materno Infantil y los centros de salud municipales de General Pueyrredon realizaron este jueves una jornada de reclamo de mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, sobre todo, en un momento de extrema tensión por la epidemia de bronquiolitis, que atraviesa su momento más complicado.

Se trató de una jornada nacional y en Mar del Plata incluyó una concentración en las puertas del Hiemi “Victorio Tetamanti” con la intención de visibilizar los pedidos de medidas urgentes para resolver la crisis en el primer nivel de atención, Pediatría y Salud Mental, paritaria nacional en el sector y mayor presupuesto para el área, entre otros puntos.

“La idea es poder visibilizar la situación de salud en Mar del Plata, teniendo en cuenta que estamos atravesando en todo el país una situación epidemiológica muy particular, que genera estrés en todo el sistema”, reflejó Micaela Dambra, licenciada en Enfermería, quien también reparó en que no sólo se adelantó tres o cuatro semanas el pico de casos de enfermedades infectocontagiosas, sino que además se prevé que el panorama sea similar en las próximas siete u ocho. Para ese período, dijo, serán necesarias “medidas excepcionales” que tienen que ver exclusivamente con la articulación de todos los niveles de salud. “No podemos dividir hospitales o centros de salud, sino que necesitamos una mesa conjunta”, resumió.

En ese orden, la profesional hizo referencia a la reunión que mantuvieron días atrás efectores de la salud para analizar el abordaje de la epidemia de bronquiolitis, encuentro en el que no hubo representantes del municipio y consideró que debería volver a llamar a un comité de crisis del que participen también los gremios.

Si bien la profesional reconoció que el faltante de pediatras es un problema en todo el país, dijo que la situación es aún peor en los centros de salud municipales, en donde “se subejecutó el presupuesto” y, en consecuencia, muchos pacientes terminan en los hospitales provinciales, en donde se genera el famoso “cuello de botella”. A su criterio, entonces, se deberían tomar “medidas excepcionales, no solamente con los pediatras, sino también con los médicos generalistas que atienden también niños y niñas” para evitar la sobrecarga de las guardias.

En ese mismo sentido, consideró que “la municipalidad tiene la posibilidad de tener servicio de rayos de guardia pero no los tiene” y que, incluso, “en la página municipal uno ve que hay cinco guardias abiertas las 24 horas y eso no es así”. “Por día, en los centros de salud municipal y se atienden entre 550 y 600 niños y necesitamos poder sentarnos para ver qué medidas podemos tomar para poder brindar a la población la atención que necesita”, sentenció.

En el caso del Hiemi en particular, Javier Champredonde, licenciado en Trabajo Social, relató que enfrentan, por un lado, la permanente salida de los pediatras y por el otro, que aquellos que ahora se están formando en el hospital quieran quedarse una vez que concluyan sus residencias. “Lo público no tiene por qué estar por detrás de de otros espacios laborales, creemos que fortalecerlo, y no solamente con lo económico, sino con cuestiones simbólicas, como es de buscar esa mística que siempre tuvo el hospital público”, razonó.

Por último, para Alejandra García, pediatra neonatóloga del Hiemi, el panorama actual es crítico en cuanto a la sobreexigencia del personal que atiende entre 390 y 450 pacientes diarios en ese nosocomio provincial. “Por más que se pongan a disposición insumos, en esta en esta crisis no resultan suficientes”, dijo a 0223.