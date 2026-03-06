Tras la venta a un poderoso grupo empresario, denuncian despidos en un emblemático shopping de Mar del Plata

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica expresaron su preocupación por la situación de los trabajadores de la Tienda y Shopping Los Gallegos de Mar del Plata, tras la venta del centro comercial al grupo empresario Irsa.

A través de un comunicado, el gremio denunció que en los últimos días las firmas avanzaron con el despido de dos trabajadores, incumpliendo el compromiso asumido previamente de no realizar cesantías durante esta etapa de transición. La situación encendió las alarmas entre los trabajadores y sus familias.

Desde el sindicato advierten que esta situación pone en riesgo no solo los puestos de trabajo directos, sino también a cientos de empleos vinculados a la actividad comercial del establecimiento. En total, son más de 250 familias las que dependen de la continuidad laboral en el complejo: alrededor de 150 trabajadores directos de la tienda y el shopping, y más de 100 empleos indirectos vinculados a la actividad.

“El compromiso de la empresa era claro: no iba a haber despidos. Sin embargo, en los últimos días se avanzó con cesantías que contradicen lo acordado y generan incertidumbre entre los trabajadores”, señalaron desde el gremio mercantil.

Tal como había adelantado este medio a fines de diciembre, el Grupo Irsa, uno de los mayores desarrolladores y operadores de centros comerciales del país, adquirió finalmente el emblemático centro comercial del centro marplatense. Su desembarco en Mar del Plata podría implicar una reconfiguración del mix comercial, inversiones en infraestructura y una nueva estrategia de posicionamiento, en línea con lo que el grupo ha realizado en otros shoppings del país.

Ante esta situación, el sindicato informó que ya se realizaron las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires solicitando la intervención del organismo para que se revean los despidos y se garanticen las fuentes laborales.

Desde el gremio fueron contundentes al remarcar que no permitirán que se vulneren los derechos de los trabajadores y aseguraron que continuarán realizando todas las acciones necesarias para defender cada puesto de trabajo.

“Desde el sindicato vamos a luchar por cada trabajador y cada familia que depende de estas fuentes de empleo. No vamos a permitir que se avance sobre los derechos laborales ni que se ponga en riesgo el trabajo de cientos de marplatenses”, afirmaron el sindicato que conduce Guillermo Bianchi.