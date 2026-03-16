Investigan a la barra brava de Alvarado por amenazas contra el titular de un sindicato

Desde la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) denunciaron que la barra brava del Club Atlético Alvarado realizó distintos hechos de violencia contra el secretario general, Pablo Santín, y su entorno.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el dirigente gremial y su familia fueron blanco de una serie de agresiones y amenazas en el lapso de los últimos diez días: nueve disparos contra el auto de su hermano, el vehículo de su hermana fue incendiado dos veces y en tres oportunidades atacaron su vivienda del barrio Bernardino Rivadavia.

Investigación en curso

Después de la denuncia que realizó el titular de Uthgra, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) realizó en las últimas horas un allanamiento en el Club Alvarado, donde secuestraron las cámaras de seguridad y los DVR para determinar si los agresores tienen algún vínculo con la institución deportiva.

En la denuncia que radicó, Santín apuntó contra el presunto líder de la barra brava de Alvarado, quien desde 2021 le exigió dinero y le reclamó en distintas oportunidades participar de las actividades vinculadas al sindicato. "A partir de determinados momentos comenzaron a recibirse distintos mensajes y planteos que implicaban exigencias económicas y presiones", aseguró. A partir de la negativa es que tuvieron lugar los hechos mencionados.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 y la UFI N°12 del Departamento Judicial Mar del Plata. Los investigadores ya ordenaron las primeras medidas de protección para Santín y su familia.