No hubo clases en algunas escuelas por el 8M: qué pasa en Mar del Plata

Docentes y auxiliares de la educación convocaron al paro por el Día de la Mujer Trabajadora. Foto archivo.

En el marco de la conmemoración por el 8 de Marzo, algunos de los principales gremios de la provincia de Buenos Aires convocaron este lunes a un paro por el Día de la Mujer Trabajadora. La medida tuvo adhesión dispar en los establecimientos de Mar del Plata.

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) confirmaron en Mar del Plata la medida de fuerza, además de la movilización prevista para este lunes. “No tenemos un relevamiento aún pero tenemos algunos números que hablan de un 40% a un 60 % en las escuelas sobre el total de personal que concurre cada establecimiento”, afirmó a 0223, Verónica Rodon, secretaria gremial del Suteba General Pueyrredon.

Por su parte y representando a las auxiliares docentes, Claudia Rey, referente de ATE en Mar del Plata, aseguró que muchas trabajadoras decidieron cumplir la medida aunque no supo estimar el porcentaje de adhesión.

Asimismo, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) afirmaron que el gremio convocó a la movilización, que se desarrollará esta tarde. Distintas agrupaciones concentrarán desde las 17.30 en Luro y 20 de Septiembre.