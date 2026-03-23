Tensión frente al municipio de Villa Gesell: fuertes protestas del gremio de Camioneros por despidos

Momentos tensos se viven en Villa Gesell ante la denuncia gremial por decenas de despidos.

En la ciudad de Villa Gesell se viven momentos de tensión frente a la sede de la municipalidad a partir de una nueva protesta del Sindicato de Camioneros ante la administración del gobierno de Gustavo Barrera: luego de una reestruturación en el servicio de limpieza del distrito, el gremio denuncia que las medidas generarán decenas de despidos.

Los reclamos sindicales sumaron un nuevo capítulo durante este fin de semana largo luego de una jornada de protesta este lunes que se hizo sentir frente al edificio comunal situado en pleno microcentro geselino.

La manifestación, que incluyó la presencia de referentes sindicales y trabajadores de distintas localidades, dejó en claro que el gremio mantendrá las medidas de fuerza en rechazo a la posible pérdida de puestos laborales.

La empresa mendocina Santa Elena es la que presta el servicio de limpieza en Villa Gesell.

Camioneros en alerta por posibles 40 despidos en Villa Gesell

El reclamo se originó a partir de la decisión oficial de modificar el esquema del servicio de barrido en un sector de la ciudad, lo que impactaría directamente en empleados de la empresa privada que actualmente presta esa tarea. Según advirtieron desde el sindicato, la medida podría derivar en alrededor de 40 despidos.

Este lunes, durante varias horas, la protesta reunió a afiliados de distintas ramas, con el acompañamiento de trabajadores de otras empresas del rubro, además de la presencia de camiones y manifestantes que llegaron desde otras ciudades. El reclamo incluyó momentos de tensión, con expresiones visibles de descontento en las inmediaciones del municipio.

Desde el Ejecutivo local, en tanto, señalaron que la decisión responde a un escenario económico adverso. Entre los argumentos, mencionaron las dificultades presupuestarias actuales, vinculadas a la falta de aprobación del Presupuesto 2026, la disminución de recursos por coparticipación y el incremento sostenido de los costos operativos.

En este contexto, el conflicto continúa abierto y sin una resolución inmediata, mientras el gremio anticipa que sostendrá las acciones en defensa de los puestos de trabajo.