Estudian un pedido para facilitar la renovación de las licencias de conducir de mayores de 70 años

En 1973, el médico gerontólogo estadounidense Robert Butler acuñó el concepto de “edadismo”, entendido como un conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los adultos mayores simplemente en función de su edad. Tiempo después, el psiquiatra argentino Roberto Salvarezza lo bajó a un término más popular, “viejismo”. Ese fenómeno, afirman desde el Círculo de Médicos Jubilados IX Distrito de la Provincia de Buenos Aires, se evidencia en los requisitos que la legislación vigente establece para la renovación de las licencias de conducir en los mayores de 70 años, por lo que piden que se facilite su tramitación.

El marco general lo establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449, donde en el Artículo 13 se determina que para los mayores de 65 años se reducirá la vigencia de la licencia, de cinco años para quienes tienen entre 21 y 64 años, y donde cada Provincia determina las particularidades. A nivel bonaerense, el Decreto 532/09 reglamenta la Ley Provincial de Tránsito 13.927, donde se detalla que entre los 65 y 69 años, la renovación será cada tres años, en tanto que se reduce a un año para los mayores de 70 años; mientras que ambos grupos deben afrontar exámenes teóricos y prácticos, además del psicofísico que se requiere para todos los rangos etarios.

“La edad no debe ser usada como criterio para imponer estos requerimientos. La discriminación por edad –que era lo dominante en el Siglo XX- hoy ya quedó perimida, dando paso al nuevo paradigma del curso vital humano, un proceso dinámico que dura toda la vida”, afirmó Isaac Yaker Valle, en representación del Círculo de Médicos Jubilados. Lo hizo en uso de la Banca 25 durante la última sesión del Concejo Deliberante, lo que originó un expediente que esta semana comenzó a debatir la Comisión de Movilidad Urbana. Allí, los concejales coincidieron con la mirada general de la entidad, aunque advirtieron problemas para flexibilizar requisitos, habida cuenta que se trata de normativa que excede al ámbito municipal. Sin embargo, un antecedente en un municipio bonaerense podría ser la llave para implementar algunos cambios.

Desde diciembre del año pasado, la Municipalidad de Olavarría dispuso que las pruebas de manejo para los mayores de 70 años solo se realizan por disposición médica. Así entonces, los profesionales de la salud, atendiendo el estado físico, patologías y certificados, determinan su realización o no. Además, se morigeró el examen teórico, que consta de diez preguntas basadas en imágenes que fueron consensuadas y trabajadas con la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores. Adicionalmente, se mejoró el entorno: los beneficiarios ya no realizan el examen con el resto de los vecinos en el predio de licencias, sino un sector especial del Palacio Municipal. “La idea central de esta medida es evitar la discriminación hacia los adultos mayores y contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, explicó la medida el intendente Ezequiel Galli, del Pro. Sin embargo, los plazos no pueden ser trastocados, ya que las licencias son emitidas por Nación.

El Círculo de Médicos Jubilados cuestionó que también realizar los examen teórico y práctico todos los años. Foto: 0223.

Los pedidos específicos que realizó Yaker Valle apuntan a que la licencia tenga una duración “por el mismo tiempo que los menores de 70 años” -presuntamente, de 3 años, aunque no fue especificado- y que el único requisito para la renovación sea el certificado de aptitud psicofísica, extendido por médico matriculado con carácter de declaración jurada. A su vez, solicita la eliminación de las evaluaciones teórica y práctica, mientras que también planteó que se igualen los costos del trámite: mientras que por una renovación de cinco años se abona $5.050, los mayores de 70 años deben afrontar gastos anuales de $3.850.

“A mediados del siglo pasado predominaba la concepción impulsada por investigadores de la Universidad de Chicago, según la cual con el envejecimiento se produce una reducción vital de la persona por las actividades y objetos que lo rodean, lo cual lleva a un apartamiento de toda clase de interacción social”, explicó el médico sobre los fundamentos para sostener la petición. “Los fundamentos eran que se trataba de un proceso universal, inevitable, intrínseco y por lo tanto la conducta humana frente a los viejos debe ser inducir o favorecer un apartamiento progresivo de sus actividades como paso de preparación necesaria para la muerte”, rememoró sobre los orígenes del “edadismo”. “Uno de los prejuicios más predominantes tanto entre legos como profesionales es el de que los viejos son todos enfermos o discapacitados, lo cual lleva a establecer una fuerte sinonimia: viejo=enfermo”, amplió.

En 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su informe mundial sobre envejecimiento y salud diciendo, entre otras cosas, que la mala salud no tiene que ser una característica predominante de la edad avanzada, que no existe una persona mayor típica, que las poblaciones mayores se caracterizan por una gran diversidad y da como ejemplo a algunas personas de 80 años que tienen niveles de capacidad física y mental comparables a jóvenes de 20 años, puntualizó el médico.

Entre las convicciones y las limitaciones

La situación que afecta a los automovilistas mayores de 70 años no pasa desapercibida en General Pueyrredon, uno de los distritos con mayor población mayor adulta del país. A la espera de lo nuevos datos del Censo 2022, se estima que en el partido residen más de 88 mil adultos mayores, lo que representa casi el 15% de la población.

“Fue muy buena la Banca 25 que tuvimos”, reconoció la concejala Marina Santoro. “Uno de los conceptos que moviliza el pedido tiene que ver con poder ir deconstruyendo esto del concepto del viejismo, que el adulto mayor no tiene la accesibilidad que tenemos las personas en otras etapas de la vida. Esto tiene que ver con un concepto que tenemos la obligación de empezar a incorporar como sociedad”, reflexionó la titular del bloque del Frente de Todos.

Desde el oficialismo también ven la necesidad de discutir los planteos. “Los vecinos en la calle nos dicen que es un cambio brusco cuando uno cumple 70 y debe renovar el carnet, es un trastorno para los vecinos y es una preocupación que está en calle. Estamos de acuerdo que debería ser revisado”, afirmó Fernando Muro, del Pro. Sin embargo, advirtió las limitaciones que se imponen desde las normativas provincial y nacional, algo que también referenció el radical Gustavo Pujato.

La Comisión de Movilidad Urbana evalúa el pedido de la entidad. Foto: Prensa FdT.

“Después de haber analizado el tema con profundidad creo que es necesario hacer lugar a muchas de las peticiones que se hicieron desde la Banca 25”, agregó Horacio Taccone. El concejal de Acción Marplatense expuso la necesidad que los legisladores provinciales vinculados a Mar del Plata piensen de conjunto un proyecto de ley para impulsar las reformas necesarias. “No podemos quedarnos con que como es una normativa provincial, no podemos hacer nada”, focalizó.

Por el momento, la comisión resolvió pedir la opinión de áreas municipales vinculadas a la temática, como la Dirección de Licencias de Conducir y la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social; por lo que se espera contar con nuevos insumos para pensar la perspectiva a impulsar entre la mirada crítica sobre el "edadismo" y los necesarios resguardos que debe adoptar el Estado para garantizar que los conductores estén en el pleno de sus condiciones psicofísicas al momento de sentarse al volante.