Bronca en Mar Chiquita por fuertes subas en la tarifa eléctrica

Con nombre y apellido, número de DNI y lugar de residencia, cientos de vecinos del partido de Mar Chiquita elevaron numerosas notas de reclamo a la cooperativa Arbolito por los impactantes aumentos en el servicio de electricidad registrados desde abril pasado.

Uno de los residentes de la zona de La Caleta que se contactó con 0223 detalló cómo pasó de pagar $8.000 tras la finalización del verano a tener que abonar más de $33.000 al inicio del invierno.

“Es una suba titánica, las tarifas de luz son desorbitantes, estamos todos que volamos de la bronca”, expresaron los vecinos luego de presentar las notas ante la cooperativa.

El reclamo va más allá del monto de las tarifas, ya que los residentes de las diversas localidades en donde Arbolito presta servicio afirman que las facturas emitidas “no identifican el número de medidor, ni la potencia eléctrica contratada y tampoco el precio de los kilowatts que distribuyen”.

En esa línea, los afectados por los aumentos enumeraron diversas falencias en la citada facturación de la empresa: “No reflejan datos inequívocos, obligando al usuario a rastrear cuadros tarifarios, técnica y legalmente, complejos y, a estimar costos. No resultan datos correlativos entre los tarifarios, tarifas y segmentos (niveles) que suponen identificar el consumo (potencia adquirida) del usuario. No muestran cargos fijos-equivalentes al subsidio del Estado Nacional (conforme la condición socio-económica declarada ante el Rase) que, convive con la tarifa social y EBP, arrojando sumas dudosas. No indican la resolución que aprueba el monto del mes en curso por el Incremento del Costo Tarifario (ICT), suma que afecta el cálculo de los impuestos a pagar: Tasa Provincial, Tasa Municipal, Fondo Compensador (art 74, 75, 45 y ccdtes. L. 11769) e, I.V.A-”.

Además de pedir que “se cumpla el derecho a recibir información veraz”, los residentes del partido de Mar Chiquita recalcaron que el suministro de energía eléctrica “es un servicio público, de interés general y, en el caso local, esencial”.

“La cooperativa debe resguardar a los usuarios respetando pautas de justicia y equidad; aplicando tarifas justas y razonables”, completaron.

La respuesta de la cooperativa Arbolito

Recibida la presentación colectiva, desde la cooperativa emitieron un comunicado de respuesta en donde responden los puntos cuestionados por los vecinos y refieren al período del año en que se registran estos aumentos.

“Debe ponderarse que el período es uno de los primeros que entendemos sensible atento el aumento general de los consumos debido a la época y las bajas temperaturas”, sugieren desde la entidad.

En esa línea desde la cooperativa también recalcaron que en lo que va de 2023 han sido cuatro los cuadros tarifarios modificados: “Han sido menos visibles por haberse aplicado a períodos con menos consumo que el actual”, explicaron.