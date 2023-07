Tras la sentencia, hablaron los padres de Lucas González: "Hubo odio racial, siempre lo sostuvimos"

Los agentes de la Policía de la Ciudad Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Lucas González, el joven futbolista asesinado de un balazo el 17 de noviembre de 2021 a la salida de un entrenamiento.

La condena los declara responsables de "homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial".

Ante la sentencia, los padres de la víctima hablaron con la prensa y celebraron la decisión de los jueces: "Estoy feliz, esto va a marcar un antes y un después en Argentina. Se hizo justicia porque los que mataron a Lucas, los que le hicieron daño, hoy se demostró que el racismo está metido", manifestó Héctor González, el padre de la víctima.

“Yo tengo un alivio, me saqué una mochila impresionante de la espalda, pero mañana tengo que seguir porque tengo dos hijos más. Hoy es el cumpleaños de Cintia (la madre) y Lucas le dio el mejor regalo... buscándole la vuelta positiva a todo esto. Nosotros lo perdimos, pero lo dejamos arriba de todo, yo estoy orgulloso de ser el papá de Lucas González”, agregó.

Por su parte, Cintia López, la madre de la víctima, declaró: "No los voy a perdonar, que los perdone Dios. Estoy como el primer día, destrozada. Yo no tendría que estar acá hoy. Tendría que estar en casa con mi hijo festejando mi cumpleaños. Estoy muerta en vida. No tengo vida. No tengo rumbo, no tengo nada".

“Se hizo justicia. Es lo que esperábamos, lo que veníamos pidiendo desde el primer día. Hubo odio racial, siempre lo sostuvimos. No esperábamos las absoluciones, solo de uno. Hoy es mi cumpleaños, Lucas siempre me dejaba un alfajor con un cartel ‘Te amo, Má’, y se iba a entrenar. Yo no tendría que estar acá, tendría q estar en mi casa, esperándolo”, sostuvo Cynthia López ante las cámaras de C5N.

El crimen fue cometido en 2021 cuando el joven de entonces 17 años salía de un entrenamiento con sus amigos del club Barracas Central y fue interceptado por un grupo de policías. A partir de las investigaciones se supo que los adolescentes pensaron que los oficiales eran ladrones y por eso al verlos intentaron huir rápidamente. En ese instante, los policías comenzaron a dispararles porque creían que “estaban armados”. Una de esas balas impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció un día después.

Para los jueces, hubo un componente de odio racial que impulsó el delito y el padre de la víctima sostiene que los policías “estigmatizaron, los discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. "Salieron de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, concluyó.