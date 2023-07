"Dientón" y su cómplice seguirán detenidos por narcomenudeo

En sintonía con el pedido que el fiscal Leandro Favaro hizo tras tomarle declaración y analizar las actuaciones del procedimeinto que se hizo el lunes en el barrio Villa Primera, el Juez de Garantías Gabriel Bombini convirtió en detención la aprehensión de los dos sujetos que tenía en su poder más de sesenta envoltorios de cocaína y casi trescientos gramos de marihuana.

La vivienda fue allanada el lunes a la noche.

A partir de la decisión de la Justicia de Garantías, Ezequiel "Dientón" Galán (31) y Carlos Merlo (29) seguirán alojados en la Unidad Penal 44 de Batán imputados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A partir de esta resolución, la fiscalía de Estupefacientes tiene quince días -prorrogables por otros quince- para solicitar la prisión preventiva.

Si bien la zona del allanamiento y uno de los imputados estaban en el radar de los investigadores por otras causas relacionadas con el narcomenudeo, el allanamiento que se hizo el lunes tenía que ver con la investigación por el ataque a balazos a una casa en el barrio Las Américas el pasado fin de semana.

El inmueble fue allanado por el pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 en la causa por homicidio en grado de tentativa y tenía como intención el hallazgo de armas y prendas que podrían estar relacionadas con el ataque. "El esclarecimiento completo del hecho chocó con la falta de testigos y de la declaración del herido durante el ataque que se fue del hospital sin tener el alta médica", señalaron fuentes judiciales a este medio.

Ambos detenidos estuvieron asesorados por miembros de la defensa oficial durante su presentación el martes en Tribunales. Mientras que "Dientón" dijo que no vivía en ese lugar y no conocía al dueño de casa, Merlo no quiso dar su versión de los hechos.