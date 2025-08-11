Dejó la moto atada en la puerta de su casa y se la robaron dos adolescentes

Dos adolescentes que el domingo al mediodía sustrajeron una moto estacionada en la puerta de una casa en la ciudad de Balcarce fueron aprehendidos por personal policial que secuestraron una “yuga” que tenían en su poder.

Los oficiales de la Estación de Policía Comunal Balcarce interceptaron a los dos menores en Avenida Centenario y calle 51, en inmediaciones del Estadio Municipal. Allí secuestraron la moto Gilera Smash 110 que registraba el pedido de captura iniciado horas antes.

“La investigación se originó a partir de la denuncia de una vecina que informó que poco antes de la medianoche le sustrajeron de la vereda de su vivienda de calle 21 y 32 el rodado que se encontraba con traba colocada y sin patente visible”, informaron autoridades policiales.

Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía N°4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que dispuso la formación de causa penal y la entrega a los progenitores.