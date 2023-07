Impactante golpe comando a una sucursal del Banco Provincia

Momentos de terror se vivieron este miércoles por la mañana cuando cinco encapuchados fuertemente armados sorprendieron a los clientes y empleados de una sucursal del Banco Provincia en un golpe comando mediante el que intentaron robar el dinero guardado en el tesoro del banco.

El operativo tuvo lugar en la entidad ubicada en la intersección de las calles 1 y 67 de La Plata, minutos después de que abriera sus puertas y cuando en el lugar había unos 10 clientes que hacían una fila en la vereda para retirar dinero de los cajeros.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados en el lugar, los ladrones - que vestían ropa oscura y tenían chalecos antibalas- intimaron a los presentes con armas largas y los obligaron a ingresar a la sucursal, donde sorprendieron también a los empleados y golpearon de un culatazo al encargado de la seguridad.

“Estaba haciendo la fila par el cajero cuando de repente vino una camioneta blanca con cuatro tipos armados”, contó Ruth, testigo del hecho. “Nos tiraron a todos al piso y luego golpearon a un hombre del banco”, detalló.

En declaraciones a los medios, la mujer contó: “Tenían (los delincuentes) armas largas. Fue todo tan rápido. Enseguida gritaron ‘vámonos, vámonos’. Eran cuatro o cinco, y se fueron”. Al parecer, alertados por la presencia de personal policial, los ladrones desistieron de concretar el golpe y, tras la huida, prendieron fuego el auto en el que se movilizaban.

“La Policía llegó enseguida. Yo estaba muy nerviosa. Me tuvieron que dar agua. Uno no sabe qué hacer. A nosotros no nos robaron nada. Me asusté mucho porque nunca había vivido algo así. Éramos unas 10 personas en la fila, había gente mayor”, relató Ruth.

La policía científica trabaja en el lugar. Foto cortesía Noticias Policiales.

“Eran cinco y tenían chalecos antibalas”

La Justicia platense investiga la pista de cinco hombres que se trasladaban en un Chevrolet Onix color blanco, que luego del frustrado golpe al banco apareció incendiado. Buscan obtener más pistas en las cámaras de seguridad y mediante la declaración de testigos.

En diálogo con el canal de noticias TN, Federico Bach, secretario general de la seccional La Plata del gremio La Bancaria, aportó: “Eran unos cinco hombres y tenían chalecos antibalas. Le pegaron un culatazo al hombre de seguridad y a los compañeros los hicieron colocarse debajo de los escritorios, por lo cual ya después no pudieron ver mucho más”.

“Lo importante es que no hay heridos, ni entre los clientes ni entre el personal del banco”, mencionó Bach. A raíz de lo ocurrido, autoridades de la sucursal informaron la suspensión de la atención para lo que resta de la jornada. “Las operaciones del día se realizarán en la sucursal de avenida 1 y 60″, indicaron a través de carteles colgados en las ventanas del edificio.