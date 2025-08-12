Conmoción por un hombre que se envenenó en la habitación de un reconocido hotel de La Plata

Un hombre de 68 años se suicidó en una habitación de un reconocido establecimiento hotelero en el centro de La Plata, mediante la ingesta de veneno para ratas. Se trata de la segunda persona que se quitó la vida en el lugar, tras el caso del músico que saltó desde el bar en la terraza del hotel en diciembre del año pasado.

El hecho, según replicaron distintos medios platenses, tuvo su primer episodio en la tarde del lunes, cuando Darío Espadachini, oriundo de Berazategui, fue descubierto inconsciente por una empleada del hotel Dazzler. La mujer entró a la habitación ya que el ahora fallecido no respondía los llamados que le estaba haciendo un familiar y había temor de que algo malo pudiera haberle pasado.

El huésped estaba inconsciente en el piso y había consumido alcohol y medicamentos. Tras la autopsia se confirmó que se había quitado la vida ingiriendo veneno para ratas. La sustancia fue hallada en la habitación.

Es el segundo suicidio en ocho meses.

Oficiales de la Comisaría Primera y de la Fiscalía UFI N°17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, verificaron que no había signos de violencia ni accesos forzados, descartando así la intervención de terceros. Además, se supo que Espadachini padecía de linfoma.

El hombre había sido trasladado inconsciente al Hospital Rossi, donde permaneció en terapia intensiva, pero finalmente falleció en las últimas horas.

La causa fue caratulada como “suicidio” y, según indicaron fuentes judiciales, la hermana del fallecido viajaba desde Bariloche para realizar los trámites de traslado y despedir sus restos.

Dos suicidios en pocos meses

En su corta vida -abrió en noviembre de 2022– el hotel ubicado frente a la Plaza Moreno ya contempló dos suicidios. El primero ocurrió el viernes 6 de diciembre del año pasado a las tres y media de la tarde, cuando un huésped se arrojó al vacío desde el último piso, donde funciona el bar.

La víctima fatal fue identificada como Manuel Giannoni, de 40 años, y era un reconocido músico de la capital bonaerense.

El hecho causó conmoción en el centro de la ciudad, donde vecinos que transitaban por la zona expresaron su asombro, pero fue más tremenda aun para quienes estaban dentro del hotel: algunos clientes y trabajadores del bar ubicado en el último piso llegaron a ver cuando el hombre decidió asomarse al vacío y tirarse.

Estas tragedias no fueron los únicos hechos conmocionantes ocurridos en el hotel Dazzler. En mayo de 2023, mientras se jugaba en el país el Mundial Sub 20, un jugador de la Selección de Irak, que se alojaba allí, fue procesado por presunto abuso sexual de una empleada.