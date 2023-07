Argentina mereció algo más e Italia se llevó demasiado premio en el final

Estefanía Banini fue la mejor jugadora argentina en el primer tiempo por la izquierda, en el complemento se centró y no tuvo tanta participación. (Foto Télam)

Duele por la forma, porque Argentina hizo méritos para quedarse con algo más, y porque el gol llegó cuando ya hubo poco tiempo para salir a revertirlo. Se puede cuestionar la falta de respuestas para darle aire a un equipo que se mostraba cansado, pero también estaba difícil para cambiar mucho de algo que estaba saliendo bien y se rompió en una jugada aislada. A cuatro minutos del final, Italia se quedó con el triunfo por 1 a 0 en el debut mundialista en Nueva Zelanda y deja un gusto amargo en el conjunto nacional que tuvo una presentación con altura en la Copa Mundial Femenina.

De igual a igual. Argentina, a diferencia de sus anteriores participaciones en mundiales, le salió a hacer frente a un poderoso europeo y antes del minuto ya había tenido una chance de la mano de Larroquette. Fue un aviso y una manera de plantarse. Italia se acomodó y se intentó de adueñar de la pelota, pero la concentración e intensidad nacional en la presión le impidieron jugar con comodidad. Las aproximaciones de la "azurra" llegaron mediante el juego aéreo y siempre respondió bien Correa despejando el peligro con los puños.

Cuando pasó esa ansiedad de los primeros 15', el juego se equilibró. Italia quería ser protagonista y Argentina lo emparejaba a partir de la tenencia de la pelota, principalmente por la izquierda donde Banini mostraba todas sus cualidades y encontraba socias para combinar y hacer valer la posesión. La etapa fue totalmente ecuánime, sin un dominador, con dos goles de Italia invalidados por claros offsides, mérito de la defensa que estuvo atenta y dio el paso adelante a tiempo, mientras que en los minutos finales, las chicas de Portanova llevaron el juego cerca del arco de Durante, aunque sin profundidad. El primer objetivo estaba cumplido y era estar a la altura y sin sentirse menos.

En el arranque del complemento, otra vez avisó Argentina con la jugada de mayor peligro hasta ahí. Un tiro libre desde el costado de Stábile se empezó a cerrar, se metía en el segundo palo y Durante metió un cachetazo salvador para mantener el cero. Esa jugada hizo reaccionar a Italia que salió con todo, impuso presencia por primera vez en la noche y empujó a las argentinas contra el arco de Correa. El sector derecho fue el elegido para atacar y, sin poder entrar, apostaron al remate de afuera aunque sin puntería. Era el mejor momento de las europeas y la Selección Nacional pudo sortear ese tramo.

El juego se volvió a equilibrar pero a Argentina le faltaba frescura y Portanova no hacía cambios. El desgaste había sido grande y si bien en la recuperación seguía firme, le costaba mucho progresar en el terreno. La llegada, otra vez, fue a partir de una pelota parada, Stábile volvió a meterle rosca a un tiro libre, respondió la arquera italiana y Larroquette no pudo aprovechar el rebote. Banini, centrada, a espaldas de las mediocampistas italianas, no tuvo tanta injerencia.

El juego estaba pinchado y mientras el DT argentino apostó a la continuidad (hizo una sola modificación), la italiana Bertolini metió mano, mandó a la experimentada Cristina Gireli y cuatro minutos después de su ingreso, a los 41', se elevó en el área, le ganó a las centrales y metió un cabezazo bombeado que superó la estirada de Correa y sentenció el 1 a 0. Con la desventaja y los 7' de adición, Portanova mandó delanteras al campo y Bonsegundo tuvo el empate con un tiro libre que atajó bien Durante. No hubo tiempo para más, Argentina tuvo un buen debut, no le alcanzó y quedó la sensación de haber merecido un poco más.

Síntesis

Argentina (): Vanina Correa; Sophia Braun, Miriam Mayorga, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Daiana Falfan y Lorena Benítez; Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo y Romina Núñez; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Cambios: ST 31' Yamila Rodríguez por Núñez, 46' Dalila Ippolito y Paulina Gramaglia por Falfán y Larroquette.

Italia (1): Francesca Durante; Lucía Di Guglielmo, Elena Linari, Cecilia Salvai y Lisa Boattin; Manuel Giugliano y Giulia Dragoni; Bárbara Bonansea, Arianna Caruso y Chiara Beccari; Valentina Giacinti. DT: Milena Bertolini.

Cambios: ST 13' Giada Greggi por Caruso, 28' Sofía Cantore por Giacinti y 37' Cristina Girelli por Dragoni.

Goles: ST 41' Girelli (I)

Incidencias: No hubo.

Árbitra: Melissa Borjas, de Honduras.

Estadio: "Eden Park de Auckland", Nueva Zelanda.