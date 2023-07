Un periodista preguntó sobre homosexualidad al DT de Marruecos y la FIFA tuvo que intervenir

Un periodista de la BBC preguntó al entrenador de Marruecos durante una conferencia de prensa previa al partido con Alemania en el Mundial Femenino si su equipo tenía alguna jugadora homosexual, debido a que está prohibida en el país africano, lo que produjo un momento tenso y derivó en la intervención de la FIFA, y el posterior pedido de disculpas de la cadena británica.

La pregunta realizada fue dirigida exclusivamente al DT Reynald Pedros. Sin embargo, el interrogante tomó por sorpresa tanto al entrenador del conjunto africano como a la capitana del equipo Ghizlane Chebbak, lo que se pudo observar claramente en las expresiones físicas que adoptaron ambos profesionales, a medida que iban escuchando el enunciado.

La cadena británica BBC ofreció luego sus disculpas tanto al conjunto marroquí como a aquellas personas que hubieran observado el video.

"En Marruecos es ilegal tener una relación homosexual. ¿Tenés alguna jugadora gay en tu equipo? y ¿Cómo es la vida para ellos en Marruecos?", consultó el reportero al DT de la selección marroquí, elegido como el mejor entrenador del año en el fútbol femenino por los premios The Best FIFA en 2018, quien estaba sentado junto a la capitana del equipo, Ghizlane Chebbak.

Ambos se rieron como respuesta y quedaron sorprendidos por la pregunta, la cual evitaron contestar. En medio de esta situación, una moderadora de la FIFA intervino y le comunicó al reportero: “Lo siento, nos limitaremos a las preguntas relacionadas con el fútbol”.

A pesar del evidente escenario de tensión, el periodista no quiso dar marcha atrás y respondió: “No, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, dejá que responda la pregunta”, expresó en un último intento el reportero, antes de que la palabra le fuera dada a otro colega.

A partir de este episodio, la cadena británica reconoció que “la pregunta fue inapropiada”. “No teníamos intención de causar ningún daño”, dijo el portavoz de la BBC.