Wanda Nara llegó a Turquía y la gente la recibió con emotivos carteles: “Mejorate pronto”

Sin dar nuevas presiones sobre su estado de salud, Wanda Nara arribó este viernes a Turquía y recibió un afectuoso recibimiento por parte de la gente, que la esperó en el aeropuerto con grandes pancartas que tenían escrito un emotivo mensaje: "Mejorate pronto".

Como es su estilo, la mediática compartió en sus redes sociales videos y fotos junto a sus hijos y Mauro Icardi del idílico viaje en jet privado hacia Estambul, donde el futbolista es jugador del Galatasaray Spor Kulübü.

La mediática publicó fotos de la multitud con los afectuosos carteles.

“Gracias”, atinó a decir la empresaria, muy conmovida, en varios posteos que subió a Instagram Stories en los que se la ve saludando a la multitud que esperaba a la familia después de la preocupación que despertó la salud de la conductora de MasterChef, motivo por el cual no faltaron los carteles con la frase “Get well son, Wanda (Mejorate pronto, Wanda)”.

Horas antes, la hermana de Zaira Nara había sido contundente al ser indagada por la versión que viajaba a Turquía para comenzar un tratamiento médico: “No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”, había sentenciado, dejando de lado cualquier especulación.

La versión de Wanda sobre su estado de salud

Aún hay mucho hermetismo en su entorno cercano sobre su salud. Luego de que Jorge Lanata aseguró el pasado 14 de julio en su programa de radio que la mediática padecía leucemia, Wanda se pronunció una vez sobre el tema, a través de un posteo en Instagram, en el que no negó ni confirmó la versión. Sin embargo, contó que se estaba sometiendo a un tratamiento médico, sin brindar mayores detalles.

"Buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó", comenzó la publicación del 16 de julio, que a los pocos minutos cosechó miles de likes y comentarios con buenos deseos.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", relató la conductora.

La conductora de MasterChef posó en piyam en el jet privado que la llevó a Turquía.

En clara alusión al periodista Jorge Lanata -aunque sin nombrarlo-, continúo: "La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

Por último, agradeció a su "familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen". "Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", finalizó.