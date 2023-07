Hallaron muerto a un nene de 14 años en Córdoba: su mejor amigo confesó ser el autor del crimen

Joaquín Sperani, de 14 años, era buscado hace tres días en la ciudad de Laboulaye, Córdoba y apareció muerto en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a unos 100 metros del colegio al que el chico concurría. Su mamá radicó la denuncia el pasado jueves cuando le avisaron que el adolescente no había asistido a la escuela, pero que en el patio estaba su bicicleta.

Martín Sperani y Mariela Flores, los padres de Joaquín, sospechaban de un menor, presuntamente de la misma edad, que era mejor amigo de la víctima y que se encuentra detenido, aunque es inimputable.

“Todo indica que fue él quien lo mató, es un psicópata basura”, dijo Flores a TN. Y sumó: “Hay muchas pruebas que lo incriminan. Era un amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza”.

“En este momento no tengo las fuerzas para hablar, pero en unos días voy a decir un montón de cosas”, advirtió.

En las últimas horas, el papá de Joaquín, reveló que el mejor amigo de su hijo confesó que había cometido el crimen y brindó detalles sobre el momento en que el chico de 13 años declaró.

Justo en el momento en que el único sospechoso por el crimen de Joaquín confesó que había matado a su amigo, Martín Sperani, el padre del adolescente asesinado, reveló que estaba en la fiscalía de Laboulaye.

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Sperani, contó cómo fue el momento en que el amigo de su hijo confesó el crimen. "Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que había matado a mi hijo, fue muy duro y desgarrador ese momento", dijo.

Además, agregó: “Se hicieron amigos en tercer grado de primaria, nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba yo”.

“No termino de entenderlo, no. En realidad que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. Te digo la verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué pero no tengo la respuesta”, añadió.

Asimismo, aclaró que no hubo aún contacto con la familia del menor señalado por el crimen de Joaquín tras las novedades de las últimas horas.

“Yo con el padre todavía no tuve contacto, el único contacto que tuve con el padre fue en la búsqueda”, dijo Sperani sobre la desaparición ocurrida desde el pasado jueves en Laboulaye hasta el hallazgo del cuerpo este domingo.

El jefe de la Policía de Laboulaye, Enrique Carreras, explicó que la causa pasará a un juzgado de menores debido a que el único detenido es un menor de 13 años, cuya identidad es reservada.

“El testigo que teníamos decía una cosa, después otra. Las pistas que nos daban los testigos apuntaban para otro lado”, describió Carreras ayer por la tarde y ya en ese momento confirmó que se trataba de una persona del “círculo cercano” de la víctima.