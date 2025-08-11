Insisten sobre el impacto ambiental del Enduro del Invierno, la competencia de motos y cuatriciclos que recibe Mar del Plata

Insisten sobre el impacto ambiental por el Enduro del Invierno, la competencia de motos y cuatriciclos que recibe Mar del Plata

La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires reactivó una denuncia por presunto daño ambiental en la playa La Perla de Mar del Plata, poniendo nuevamente bajo la lupa la competencia de motos y cuatriciclos "Enduro del Invierno". El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) ya fue notificado y ahora deberá responder a la demanda y presentar documentación que acredite que el evento no ocasiona perjuicios ambientales. La competencia está programada para llevarse a cabo del 29 al 31 de agosto.

El expediente se originó a partir de una presentación realizada en julio de 2024 por Federico Isla, geólogo, investigador del Conicet y especialista en dinámica costera. En su denuncia, Isla advirtió sobre el deterioro que, según su planteo, provocan las carreras de motos y cuatriciclos en la calidad de las arenas y en el ecosistema de la ribera. Para respaldar su argumento, el especialista adjuntó recortes periodísticos y estudios que, a su criterio, evidencian los perjuicios ambientales.

El municipio deberá contestar la demanda y aportar documentación. Foto: 0223.

A raíz de la denuncia, la Fiscalía de Estado solicitó informes al Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua y la Subsecretaría de Turismo bonaerenses. Si bien estas dependencias respondieron que no contaban con antecedentes administrativos vinculados a la actividad, recordaron que la normativa vigente obliga a consultar a la Provincia antes de cualquier intervención que modifique las condiciones de la ribera marítima. Esto se hace con el fin de evaluar la viabilidad de dichas actividades.

No es la primera vez que una acción judicial pone en riesgo la realización de esta carrera. En 2022, distintas ONG ambientalistas, como Protección de Flora y Fauna ARG, Surfrider Argentina y la Asociación Civil Medio Ambiente Responsable (Organización Mar), promovieron un amparo para suspender el “EnduroPale del Atlántico”, aunque el pedido fue desestimado por la Justicia.

El Enduro del Invierno es considerado uno de los principales atractivos de la ciudad durante la temporada baja y este año formará parte del calendario del Campeonato Mundial de Carreras en Arena organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).