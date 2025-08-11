Mientras todos miran al pistacho, Atilio’s y Casa Mandinga presentan "El Gran Argentum"

“Mientras todos miran al pistacho, nosotros prendimos el fuego". En plena fiebre del “chocolate Dubái” y de tendencias importadas, Atilio’s y Casa Mandinga decidieron mirar hacia adentro: a nuestros sabores, a nuestro ADN, a lo que verdaderamente nos define.

Por eso, coincidiendo con el estreno el próximo jueves de “Homo Argentum”, la nueva comedia protagonizada por Guillermo Francella que celebra con humor nuestra identidad argentina, Atilio’s lanza junto a Casa Mandinga una edición limitada con sabor bien de acá: El Gran Argentum, un sánguche muy especial que estará disponible únicamente durante cuatro días -del 14 al 17 de agosto- en todos los locales de Atilio’s.

El Gran Argentum no es solo un sánguche: es un homenaje al asado de tira, a la cocina artesanal y al ritual criollo de compartir. La colaboración entre Joaquín Beneito, embajador de Casa Mandinga, y Cacho, referente indiscutido de Atilio’s, da como resultado una receta única elaborada con ingredientes de excelencia:

Pan artesanal, horneado cada mañana.

Asado costillar ventana braseado al Josper, elaborado con un corte selecto de Tango Beef, marca argentina de carne Angus certificada.

Criolla fresca con emulsión de vegetales braseados.

Papas bastón crocantes como acompañamiento.

Todo con la impronta que distingue a ambas marcas: identidad, nobleza de producto y un respeto absoluto por nuestras raíces gastronómicas.

Durante estos cuatro días, los locales de Atilio’s se vestirán de patria. Además, se estrenará un spot sensorial protagonizado por Joaquín y Cacho, que muestra el paso a paso del sánguche: desde el horneado del pan hasta el primer mordisco, acompañado por Pepsi bien fría y un Fernet Branca en una mesa criolla con toda la actitud.