Último día primaveral antes de la llegada del frío y las lluvias: el tiempo para este martes

El termómetro llegó casi a los 18°C este lunes 11 de agosto, permitiendo que los marplatenses aprovechen el buen tiempo para hacer actividades al aire libre durante el mediodía y la tarde. Para mañana martes, se prevén buenas condiciones en general antes de la llegada de un frente de frío y lluvias.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes seguirán las condiciones para disfrutar de una jornada más propia de primavera que de invierno. El cielo estará mayormente nublado pero la temperatura - todavía con una térmica muy baja - seguirá en ascenso y rondará entre los 4°C y los 15°C.

El tiempo será propicio para hacer actividades al aire libre este martes. Foto: 0223.

El viento será moderado del sector norte aunque soplará con mayor fuerza en la primera parte del día, para cuando podría haber ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Para el miércoles, el SMN anticipa la llegada de un frente de aire frío y lluvias que terminará con las jornadas de primavera en medio de agosto.