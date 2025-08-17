Un asco: detuvieron a un vendedor ambulante por hacer milanesas con papel higiénico

Las autoridades de Santiago del Estero arrestaron a un hombre que vendía milanesas hechas con papel higiénico, y también chorizos adulterados, en un puesto que había montado en las fiestas patronales que se realizan en honor a la Virgen del Carballo, en la localidad de Monte Quemado. Se decomisaron en el lugar más de 20 kilos del insólito preparado de papel de las 'milanesas', listas para ser comercializadas en ese siempre multitudinario evento regional.

Los inspectores primero comprobaron que el puesto no cumplía las reglas básicas de higiene, tenía falta de refrigeración y superficies sucias, pero la sorpresa fue mayúsucula cuando se percataron que el dueño del 'emprendimiento', oriundo de Tucumán, tenía listas las milanesas hechas con papel higiénico, con lo que el operativo evitó que intoxicara a sus posibles clientes.

Durante el procedimiento se clausuró obviamente el puesto, se labraron actas de infracción y el responsable, como dijimos con domicilio en Tucumán, fue detenido por la policía, ya que lo denunciaron penalmente por venta de productos alimenticios “no aptos para el consumo humano”, lo que podría generarle diversas sanciones.

Los diarios locales detallaron que todo el operativo se cumplió el pasado jueves 14 de agosto en horas de la mañana, en el puesto ubicado en la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura que realizó la Calidad de Vida y Bromatología, aunque los hechos recién se viralizaron en las últimas horas de este sábado 16.

La Dirección de Bromatología remarcó que las compras de alimentos deben realizarse solo en puestos habilitados por las autoridades correspondientes; además advirtió que casos como éste son un grave delito contra la salud pública y representan un gran peligro para el público.