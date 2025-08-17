Fue con un amigo a robar un almacén y lo atraparon: lo condenaron a más de tres años de prisión

Un hombre de 32 años que hace casi un año junto a un cómplice que no fue identificado asaltó a una almacenera en el barrio Autódromo fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2: Juan Manuel Solís Carrillo seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Según el acuerdo que las partes acercaron al Juez Roberto Falcone, la mañana del 7 de septiembre de 2024, cerca de las diez de la mañana, dos personas ingresaron a un local ubicado en Azopardo al 12.100 de forma coordinada, conjunta y con una previa distribución de roles.

El acuerdo se validó en Tribunales.

Uno de ellos ingresó simulando ser un cliente y dejó la puerta abierta, a fin de facilitar el acceso de su compañero y evitar el cierre magnético de la misma. Allí amenazaron con un arma de fuego –que no fue secuestrada- a la empleada y escaparon con 45 mil pesos que tenía en la caja registradora.

La intervención criminal de Soliz Carrillo estuvo plenamente probada a partir de la declaración de la víctima, el análisis efectuado sobre las filmaciones aportadas, el secuestro de prendas de vestir durante el allanamiento en el que lo aprehendieron y el reconocimiento fotográfico.

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, pero consideró como agravante que el hecho ha sido cometido con las puertas del local abierto al público, lo que disminuyó la capacidad de la víctima de anticipar las intenciones ilícitas de quienes ingresaron al establecimiento, procurando así el éxito de su empresa.

Juez Roberto Falcone.

“En igual sentido, se ha valorado la pluralidad de autores sobre una única víctima mujer, circunstancia que los colocó en una situación de ventaja que procuró asegurarles el resultado”, agregó en la sentencia a la que tuvo acceso este medio

Falcone condenó a Juan Manuel Soliz Carrillo por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, además de declararlo reincidente. La pena la seguirá cumpliendo en la Unidad Penal N°15 de Batán donde está alojado.