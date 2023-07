Franco Rinaldi justificó sus comentarios homofóbicos: "Fue una expresión artística, stand up"

El precandidato a diputado del PRO Franco Rinaldi, habló sobre sus polémicos comentarios homofóbicos contra al periodista Mario Massaccesi, cargados de contenido homofóbico, que se hicieron virales en las últimas horas en las redes sociales. En este sentido, se defendió y argumentó que todo fue parte de un "stand up" de su "vida anterior".

El jueves a la noche, después de que la Unión Cívica Radical (UCR) reclamara al interior de Juntos por el Cambio la necesidad de suspender su candidatura, Rinaldi brindó una entrevista en La Nación +. "Es una expresión artística, de libertad, que tenía en un streaming que hago desde hace muchos años", se justificó sobre sus comentarios discriminatorios.

Y continuó: "Se llama un café con Franco, y no es ni más ni menos que un stand up, una performance, una expresión artística que he ejercitado hace mucho años y es parte de mi vida anterior, de mi vida pública que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras".

"En ningún momento es un acto discriminatorio para con nadie. Yo que soy una persona con discapacidad y que he sufrido durante toda mi vida muchas acciones discriminatorias, nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien. Seguramente voy a ser uno de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires más inclusivos, si la gente no acompaña con el voto, añadió.

Acompañado por el precandidato a jefe de Gobierno de la fuerza, Jorge Macri, el streamer aseguró que no dijo nada que "estén por fuera o ajena a cosas que suceden en otros ambientes como el teatro de revista y stand up de la calle Corriente", e insistió con la idea de que se trató de "una performance".

En el mismo sentido, siguió justificándose: "Dicho esto, cuando uno ejerce esa libertad, puede eventualmente ofender a alguien. Por eso pido disculpas y acepto que pude haberme equivocado. He hecho radio toda mi vida, desde los 12 años. Las palabras son mi territorio".

Además, Rinaldi dijo que los videos son aproximadamente de 2021. "Como es un editado, no estoy seguro de cuándo fue la grabación. Son grabaciones sin guión. Es un show que agarra cosas de la política y la actualidad", destacó.

Finalmente, retrucó: "Se hacen estos editados que son utilizados maliciosamente. Entiendo que responden a intentos de ataque a quien va a ser el próximo jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Hay mucho en juego en la Ciudad y hay muchos intereses que se están jugando".